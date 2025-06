Serie D, Nello Grasso non è più l’A.D. dell’Acireale: si è dimesso. Ma con una precisazione…

StrettoWeb

Novità nella struttura societaria dell’Acireale: l’Amministratore Delegato, Nello Grasso, storica figura granata, ha rassegnato le proprie dimissioni dal ruolo ricoperto negli ultimi anni, per motivi che non hanno a che fare con l’attuale situazione. L’ormai ex AD ha spiegato così, sui suoi profili social, questa decisione: “chi mi conosce sa quanto il mio rapporto coi social non sia così stretto, ma desidero comunque diffondere qui la notizia delle mie dimissioni da Amministratore Unico dell’Acireale”.

“Lo faccio per motivi personali che rimangono nella cerchia delle mie conoscenze più strette, ma tengo a precisare – ed è soprattutto questo il motivo di questo testo – che non lo faccio per dissapori o screzi con il presidente Giovanni Di Mauro, né per la situazione che attualmente sta attraversando la Società. Tanto è vero che ho comunicato al presidente la mia volontà di rimanere a disposizione della Società (anche per l’amicizia e il rapporto sincero che mi lega a lui), sebbene in un ruolo diverso e meno impegnativo. Da quarant’anni sono a disposizione dei colori granata, e sebbene l’età cominci a farsi sentire, non ho intenzione di allontanarmi. Ciò che mi lega all’Acireale va ben al di là dell’anagrafe: è un sentimento sempre presente”.