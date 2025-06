Nazionale, suggestione Mourinho CT: perchè sì e perchè no

StrettoWeb

Fioccano i nomi ma anche i rifiuti. La panchina della Nazionale Italiana di calcio è senza padrone e, di sicuro, non è che ci sia proprio la fila per sedercisi sopra. Anche perchè scotta parecchio, vista la sconfitta contro la Norvegia che ha pregiudicato il cammino nelle Qualificazioni ai prossimi Mondiali. Ranieri ha detto no. Pioli darebbe priorità alla Fiorentina. I candidati scarseggiano e sono in lista anche 3 grandi eroi dei Mondiali 2006 che però non sembrano convincere del tutto.

L’idea della Federazione era quella di affidarsi a un allenatore esperto, che conosca le dinamiche sportive e mediatiche del calcio italiano, capace di lavorare sulla testa dei giocatori e sul gruppo, prima che sulla tattica. Soprattutto, uno in grado di silenziare le voci intorno alla Nazionale, magari anche qualcuna dentro Coverciano, riportando il sereno. Per questo era stato scelto Ranieri. Per questo adesso si fa il nome di… Josè Mourinho.

Italia, Mourinho nuovo CT? Perchè sì

La suggestione arriva da “Dagospia” ma la rilancia anche l’insider di mercato Matteo Moretto, uno dei più autorevoli. Mourinho sarebbe il profilo adatto per un gruppo che ha bisogno di un condottiero, di qualcuno che riporti entusiasmo e voglia di vincere e lottare. Di qualcuno che sappia entrare nella testa dei calciatori e fargli dare il 120%.

Mourinho è l’uomo giusto. Le sue conferenze stampa, il gesto delle manette, le frasi celebri. Il portoghese è perfetto per accentrare l’attenzione su di sé e lasciare a riparo i calciatori. Inoltre, conosce benissimo il calcio italiano in qualità di ex allenatore (vincente) di Inter e Roma.

E se è vero che un CT straniero manca dalla coppia Herrera-Valcareggi del 1966, è anche vero che Mourinho è il più “italiano” degli stranieri. E poi, se il Brasile sceglie Ancelotti, l’Inghilterra Tuchel, il Belgio Martinez, anche l’Italia potrebbe affidarsi allo “Special One”.

Italia, Mourinho nuovo CT? Perchè no

Non è la prima volta, in pochi giorni, che si parla di un ritorno di Mourinho in Italia. Ci avrebbe provato l’Inter dopo il no ricevuto da Fabregas: le alte clausole rescissorie nel contratto con il Fenerbahce però hanno fatto desistere i nerazzurri. Questo è il primo ostacolo. Certo, per la Federazione l’aspetto economico sarebbe differente, però servirebbe anche l’ok del Fenerbahce che non ha intenzione di lasciar partire il portoghese facilmente (le clausole servono a questo).

Da non trascurare anche alcuni limiti di natura più tecnica. Mourinho è da tempo fuori dal giro dei grandi allenatori, dei cosiddetti ‘vincenti’, di quelli che metti in panchina per puntare al titolo, per essere chiari. Ma non è questo il punto. Mourinho ha dato il meglio di sé lavorando giornalmente con i proprio giocatori, inculcandogli la propria mentalità e la propria visione allenamento dopo allenamento. Poter fare ciò solo nelle pause delle nazionali, ogni tot di mesi all’anno, magari con un gruppo ogni volta differente almeno in parte, potrebbe non essere altrettanto efficace.

Un altro appunto da fare allo “Special One” è quello che riguarda il suo modo di allenare. Mourinho non è un innovatore, non è Guardiola. Mourinho è un grande gestore, uno di quelli che lavora tanto sul gruppo, sull’essere squadra, sullo spogliatoio. E sì, da una parte servirebbe come il pane, dall’altra però è anche abituato a far bene con i campioni già fatti e finiti.

L’Italia ne ha pochi. Non si parla di talento, quello c’è, ma di maturità. A parte il blocco Inter (escluso Frattesi) e Donnarumma, l’Italia ha tanti calciatori giovani con ampi margini di crescita in termini di potenziale e anche di esperienza. Mourinho spesso nei suoi club ha chiesto gente di esperienza per assicurarsi una base solida. L’Italia, negli ultimi anni, è andata verso uno svecchiamento progressivo: Mourinho dovrebbe contare sugli uomini già a disposizione di Spalletti.