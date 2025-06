Nations League, la finale si decide ai rigori: il Portogallo batte la Spagna, ennesimo trionfo per Ronaldo (in lacrime)

StrettoWeb

Il Portogallo vince la terza Nations League della storia e la sua seconda in assoluto, dimostrandosi già regina della competizione. L’eterno Ronaldo, in lacrime (non ha guardato i rigori, in tensione) vince l’ennesimo trofeo nonostante l’età avanzata. Anche questo, però, da protagonista. Battuta la Spagna ai rigori per via dell’errore di Morata, unico a sbagliare in una lotteria di penalty quasi tutti perfetti.

La partita

Il campo non tradisce le attese. Partita degna di una finale, ricca di gol. Anche perché, quando gioca la Spagna, lo spettacolo è assicurato: segna tanto e subisce anche tanto. Più pragmatico il Portogallo, che tuttavia non disdegna la sua offensività. Ne esce fuori un 2-2 che alla fine regala i tempi supplementari: perfetto equilibrio, con la Spagna ad andare avanti e il Portogallo a riprendere. Tutto compresso in un’ora: Zubimendi per il vantaggio spagnolo, Mendes a pareggiare. Poi, a ridosso dell’intervallo, il nuovo vantaggio delle Furie Rosse con Oyarzabal. Per il secondo pari portoghese, però, ci pensa un nome a caso: sì, lui, proprio lui, l’eterno Cristiano Ronaldo, che in fatto di gol in finale vince la sfida con il futuro, Yamal. Il capitano portoghese segna ancora, dopo il gol in semifinale, e conferma di essere immortale. Ronaldo che poi, ai supplementari, si fa male ed è costretto a uscire, così come Yamal, sostituito e non contentissimo. Per lui, questa sera, non la miglior prestazione della carriera, sicuramente inferiore rispetto a quella – devastante – contro la Francia in semifinale.

Non ci sono quindi loro due tra i protagonisti della lotteria finale dei rigori, gara verso cui si indirizza la gara dopo tempi supplementari con squadre stanche e lunghe.

Questa la sequenza:

Gonçalo Ramos (Portogallo): gol

Merino (Spagna): gol

Vitinha (Portogallo): gol

Alex Baena (Spagna): gol

Bruno Fernandes (Portogallo): gol

Isco (Spagna): gol

Mendes (Portogallo): gol

Morata (Spagna): parato

Ruben Neves (Portogallo):