Nasce “Ride on Strait”, il portale che unisce Reggio e Messina con turismo e mobilità sostenibile

StrettoWeb

Sarà presentato ufficialmente martedì 24 giugno alle 9:30, presso la Camera di Commercio di Reggio Calabria, il portale “Ride on Strait”, la nuova piattaforma digitale che connette le due sponde dello Stretto attraverso itinerari turistici, mobilità intelligente e valorizzazione del territorio. Realizzato nell’ambito dell’omonimo progetto, nato dalla collaborazione tra le CCIAA di Messina e di Reggio Calabria e la Città Metropolitana di Messina, finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (PON “Infrastrutture e Reti” 2014-2020), il portale rappresenta il cuore dell’iniziativa, che mira a valorizzare l’identità dei territori e a offrire strumenti concreti per una fruizione consapevole e sostenibile delle risorse locali.

Pensata per promuovere un turismo più accessibile, sostenibile e integrato, la piattaforma fornisce informazioni su percorsi turistici, attrazioni culturali e naturali, tempi di percorrenza e servizi disponibili, diventando uno strumento chiave anche per cittadini e operatori locali. L’evento si aprirà alle ore 10.00 (dopo la registrazione dei partecipanti) con i saluti istituzionali del Presidente della Camera di Commercio, Antonino Tramontana e del Sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà.

La mattinata proseguirà con gli interventi tecnici:

Andrea Gallo (Elevante Srl) presenterà il portale Ride on Strait

Paolo Roca Rey (SL&A Turismo e territorio) si soffermerà sui percorsi tematici tra storia, identità e territorio, con riferimento al versante reggino

Stefano Landi (Presidente SL&A Turismo e territorio) approfondirà gli itinerari turistici come volano di crescita

Giuseppe Ranuccio (consigliere delegato al turismo della Città metropolitana di Reggio Calabria) illustrerà le linee di indirizzo per lo sviluppo turistico del territorio metropolitano.

Sarà inoltre previsto uno spazio di confronto con il pubblico, per discutere le potenzialità del progetto come leva di crescita sostenibile per l’intera Area dello Stretto.