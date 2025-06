Nasce il Premio Nani Razetti: Diamante celebra i suoi murales con un concorso

StrettoWeb

Il Consorzio Operatori Turistici Diamante e Riviera dei Cedri presenta il Premio Nani Razetti, concorso nazionale di pittura en plein air dedicato alla memoria di Nani Razetti, l’artista e intellettuale che trasformò Diamante in un vero e proprio museo a cielo aperto, grazie alla creazione dei celebri Murales di Diamante. Un’opera collettiva nata anche grazie alla visione e al determinante sostegno dell’allora sindaco Evasio Pascale.

Concorso

Il concorso nasce con l’obiettivo di promuovere la tutela e la riqualificazione dei murales realizzati a partire dal 1981, un patrimonio artistico e culturale che ha reso Diamante famosa in tutta Italia.

L’idea, firmata da Antonio Castellucci, ha trovato subito il pieno appoggio del presidente del Consorzio, Gianfranco Pascale, figlio dello storico sindaco, e di tutti gli associati. Collaborano attivamente anche le famiglie di Nani Razetti e di Gabriele Marino, altra figura chiave della storica stagione muraria.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Diamante e realizzata in dialogo con il consigliere comunale Antonino Perrotta. Partner ufficiale dell’evento sarà TeleDiamante, storica emittente locale nata proprio nel 1981, in coincidenza con la prima grande stagione dei murales.

Il borgo si fa tela

Dal 18 al 21 settembre 2025, il centro storico di Diamante si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, accogliendo artisti da tutta Italia, chiamati a raccontare attraverso la pittura l’anima più autentica del borgo. La scelta del periodo si inserisce in un’ottica di destagionalizzazione turistica, in concomitanza con i tradizionali festeggiamenti in onore di San Ciriaco a Buonvicino, evento molto sentito e di grande richiamo popolare.

Tema dell’edizione 2025: “Scorcio dei Murales”

Gli artisti saranno invitati a interpretare scorci, vicoli e prospettive urbane animati dalla presenza viva dei murales, creando un dialogo diretto tra pittura e paesaggio, memoria e visione contemporanea.

Le opere, realizzate interamente in loco, saranno valutate da una giuria di esperti nella serata conclusiva di sabato 21 settembre. Al vincitore sarà assegnato un premio di 500 euro. Tutte le opere entreranno a far parte di una collezione permanente e saranno esposte in una galleria itinerante, ospitata all’interno delle strutture ricettive consorziate e in spazi pubblici del Comune di Diamante. Il Premio Nani Razetti è un omaggio a una stagione culturale irripetibile e, allo stesso tempo, un invito a rilanciare il murale come linguaggio artistico contemporaneo, strumento di narrazione collettiva e risorsa turistica viva e dinamica.

Ogni opera sarà il frutto di un incontro autentico tra artista e territorio, in una dimensione partecipativa, condivisa e profondamente ispirata.

Modalità di partecipazione

Sono disponibili online i seguenti documenti:

Avviso di concorso: www.cotrivieradeicedri.it/avvisoconcorso.pdf

Scheda di iscrizione: www.cotrivieradeicedri.it/schedaiscrizione.pdf

La scheda di iscrizione e l’informativa privacy, compilate e firmate, devono essere inviate via email a: muralesdiamante@gmail.com