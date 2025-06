Napoli, De Bruyne apre il mercato: Conte vuole il bis Scudetto, serie di colpi impressionante! 

StrettoWeb

Sembrava sul punto di andarsene per tornare alla Juventus ma Antonio Conte è rimasto a Napoli e farà di tutto per difendere lo Scudetto che avrà cucito sul petto per le 38 partite della prossima stagione. De Laurentiis per trattenerlo gli avrà promesso mari e monti. E chissà che tali promesse, figlie dell’entusiasmo della vittoria, di conti in ordine e introiti in netta crescita (complice il ritorno in Champions League), non possano davvero tramutarsi in realtà.

Una mano di aiuto arriverà dalle cessioni, una su tutte quella dello ‘scontento di ritorno’ Victor Osimhen che ha una clausola di 75 milioni, cifra pesante da investire nuovamente sul mercato in entrata senza dissanguare troppo le casse del club. Situazione win-win per tutti. Vediamo come potrebbe essere il nuovo Napoli 2025-2026 di Antonio Conte.

Calciomercato Napoli: novità in difesa

In porta c’è un’apertura per il rinnovo di Meret. Da valutare il vice con Caprile riscattato dal Cagliari, situazione fra i pali ancora nebulosa e indietro nelle priorità degli azzurri. Più delineati gli obiettivi in difesa. In chiusura Juanlu Sanchez dal Siviglia, sarà il back-up di Di Lorenzo.

Novità anche al centro. Fatta per Marianucci dell’Empoli che completerà il reparto. Il vero colpo è Sam Beukema del Bologna, uno dei migliori centrali del campionato che potrebbe avvicendarsi con Rrahmani. Serve, invece, una riserva di Buongiorno: attenzione a Chalobah del Chelsea. Più complesso arrivare a Scalvini.

Calciomercato Napoli: a centrocampo qualità e corsa

A centrocampo il grande colpo è Kevin De Bruyne, ufficializzato nel pomeriggio odierno. Da capire il futuro di Anguissa che sembra intenzionato a partire. Al suo posto dovrebbe arrivare Musah dal Milan: un colpo giovane in grado di portare corsa e grinta ma da sgrezzare parecchio. Conte è l’uomo perfetto per questo compito.

Nello spot di vice McTominay il sogno è Frattesi che per l’intera stagione passata ha chiesto più spazio, finendo per guardarsi intorno già a gennaio. A Conte piace parecchio.

Calciomercato Napoli: in attacco due esterni e un vice Lukaku

In attacco ci dovranno essere gli interventi più corposi. La partenza di Kvara, che Conte non ha mai digerito (Okafor rispedito al Milan con mezz’ora di minutaggio nell’itero girone di ritorno) dovrà essere sostituito obbligatoriamente. Il nome caldo è quello di Ndoye che ha ben impressionato nelle ultime stagioni al Bologna: costa 40 milioni circa, abbassabili con contropartite.

Sull’altra fascia Zhegrova del Lille sarebbe l’upgrade di Politano. Convince di meno Chiesa. Raspadori sarà il jolly, il 6° uomo spacca partite, già utilissimo per Conte in questo finale di stagione.

Nel reparto centrale serve una prima punta per dare fiato a Lukaku ed ereditarne la titolarità in futuro. Nunez del Liverpool sarebbe il colpo di livello europeo che aumenterebbe la caratura del pacchetto offensivo. Lorenzo Lucca la soluzione italiana, futuribile e meno costosa, anche più acerba però.