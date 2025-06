“Musica al Tramonto”, evento al Parco Aldo Moro di Messina

StrettoWeb

Venerdì 27 giugno, alle ore 19.00, il Parco Aldo Moro di Messina si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per accogliere “Musica al Tramonto”, un’installazione musicale che vedrà protagonista il pianoforte e le suggestive note del Maestro Luciano Troia, in un’atmosfera unica sullo sfondo incantevole dello Stretto. L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di eventi promosso dall’Amministrazione Comunale e dalla Messina Social City, con l’obiettivo di far vivere gli spazi urbani rigenerati non solo come luoghi di aggregazione, ma anche come veri e propri contenitori di arte, cultura e bellezza.

L’intervento di Basile

“Restituire alla città spazi come il Parco Aldo Moro vuol dire molto più che intervenire sul decoro urbano. Significa offrire ai cittadini luoghi dove potersi incontrare, dove vivere momenti di cultura, benessere e bellezza condivisa”, dichiara il Sindaco Federico Basile. “È un impegno concreto verso una città che cresce intorno alla qualità della vita delle persone e che riconosce negli spazi pubblici il cuore pulsante della comunità”, conclude Basile.

La soddisfazione di Caminiti

A sottolineare il valore del progetto interviene l’Assessore alle Politiche Ambientali e alla Transizione Ecologica Francesco Caminiti, direttamente coinvolto nel percorso di riqualificazione: “la rigenerazione del Parco Aldo Moro è parte di una visione più ampia: ogni quartiere merita spazi pensati con attenzione, che rispecchino le caratteristiche del luogo e siano in grado di accogliere le persone. Eventi come ‘Musica al Tramonto’ completano il senso del nostro intervento, perché trasformano questi spazi in luoghi vissuti, dove il progetto urbanistico incontra la vita quotidiana della città”.

Le spiegazioni di Asquini

Il Presidente della Messina Social City, Valeria Asquini, sottolinea la dimensione educativa dell’iniziativa: “quando portiamo la musica, l’arte, la bellezza negli spazi verdi, non stiamo solo garantendo occasioni di svago, ma stiamo educando al rispetto, al senso civico, alla meraviglia. Ogni evento è un modo per invitare i cittadini a vivere e custodire ciò che è stato rigenerato, sentendolo parte di sé. È così che gli spazi pubblici diventano davvero luoghi di comunità”.