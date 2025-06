Movida a Messina: importate riunione in Prefettura, ecco quanto emerso

StrettoWeb

Si è svolta ieri, presso il Palazzo del Governo di Messina, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Cosima Di Stani cui hanno partecipato, oltre al Questore e ai Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, anche rappresentanti del Capoluogo e dei Comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Brolo, Capo d’Orlando, Giardini Naxos, Gioiosa Marea, Letojanni, Lipari Milazzo, Patti, Roccalumera, Rometta, Santa Teresa di Riva, Spadafora, Taormina e Villafranca Tirrena nonché il delegato della Confesercenti.

Obiettivo

Obiettivo è stato quello di approfondire e condividere con quei Comuni idonee misure in materia di safety e security con riferimento alla movida notturna nei locali di intrattenimento in considerazione della stagione estiva ormai cominciata. In apertura dell’incontro, il Prefetto ha ricordato che nei giorni scorsi sono stati già tenuti incontri in Prefettura per il rafforzamento dei servizi di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi così come anche per la vigilanza via mare del rispetto delle regole da parte dei natanti.

Potenziamento vigilanza

Inoltre al fine di garantire il potenziamento dei servizi di vigilanza e controllo da parte delle Forze di Polizia soprattutto durante i fine settimana si è provveduto a richiedere aggiuntive unità di personale che saranno impiegate nei territori a maggiore impatto turistico.

Nel corso della riunione è stato sottolineata l’esigenza che nelle zone dedicate alla movida siano particolarmente rafforzati e resi visibili i dispositivi di vigilanza e di controllo nell’obiettivo di prevenire il verificarsi di fenomeni quali risse e disordini e a tale riguardo, al fine di garantire il rispetto delle misure predisposte, i Sindaci dell’area metropolitana sono stati inoltre invitati a predisporre interventi che assicurino, attraverso la polizia locale, una vigilanza efficace sia sugli esercizi pubblici sia sulla viabilità.

In proposito, sono stati anche illustrati i numerosi strumenti e interventi adottati, sotto il profilo sanzionatorio, per le violazioni di condotte che incidono sull’ordine e la sicurezza pubblica e che molto spesso sono legati al consumo di droghe e alcool, anche da parte di minori. Parallelamente è stato richiesto alle associazioni di categoria l’impegno in ordine alla massima sensibilizzazione degli esercenti le attività di intrattenimento serale al rispetto delle regole afferenti alla vendita di alcolici ai minorenni oltre che alle emissioni sonore.

Forme di sicurezza partecipata

Inoltre, in conformità alle linee guida del Ministero dell’Interno, diramate con il Decreto Ministeriale del 21 gennaio 2025, in attuazione dell’articolo 21-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, il Prefetto ha altresì stimolato le associazioni di categoria, in particolare Confcommercio e Confesercenti, a promuovere forme di sicurezza partecipata coinvolgendo attivamente i gestori dei locali di intrattenimento nell’adozione di comportamenti responsabili, anche tramite la sottoscrizione di specifici accordi. Gli amministratori locali presenti hanno manifestato l’impegno ad una programmazione condivisa volta ad armonizzare gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali di intrattenimento e il rappresentante di Confesercenti ha positivamente accolto l’invito a sensibilizzare gli esercenti all’adozione di comportamenti virtuosi al fine di prevenire potenziali comportamenti antisociali.