Movida a Messina, in commissione discussione sulla nuova ordinanza

Dopo la pubblicazione della nuova ordinanza sindacale in III Commissione del comune di Messina si torna a parlare di movida. Il presidente Emilia Rotondo (Lega) ha convocato la seduta per domani, martedì 10 giugno, alle 9.30, invitando l’assessore alle Attività Produttive Massimo Finocchiaro e i rappresentanti delle associazioni di categoria e del Comitato Unioni Locali Messina.“All’incontro -spiega Rotondo- sono invitati a partecipare tutti gli interessati, compresi i residenti e i commercianti, così da poter esprimere opinioni e proposte per migliorare la gestione della città e conciliando i legittimi diritti al riposo serale e notturno con quelli di chi in estate lavora soprattutto all’aperto”.

Ordinanza e regole

L’ordinanza n° 119 del 28 maggio scorso, in vigore dall’1 giugno al 30 settembre, prevede, tra l’altro, il divieto di attività musicali il lunedì, mentre negli altri giorni, anche se permane il divieto del ballo, è consentita dalle 21 a mezzanotte e mezza. Via libera negli stessi giorni alla musica di sottofondo “purché non arrechi disturbo alla quiete pubblica e nel rispetto dei limiti di immissione sonora previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico”. Nei ritrovi muniti di tutte le autorizzazioni necessarie si potrà ballare da martedì a domenica dalle 21 alle 3.15. Per quanto riguarda il karaoke, nel centro storico della città e nelle aree di pregio architettonico e culturale è consentito esclusivamente all’interno dei locali, con porte e finestre chiuse, ed è vietato nei dehors, mentre nei litorali nord e sud e nelle zone collinari è consentito all’interno della perimetrazione del pubblico esercizio.