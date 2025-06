MotoClub Reggio Calabria, il 15 giugno il “Villaggio del Motociclista”: attività per grandi e bambini legate alle moto! | INFO e VIDEO

StrettoWeb

Domenica 15 giugno il MotoClub Reggio Calabria festeggia il suo 50° anniversario con un evento straordinario, la Prima edizione del “Villaggio del Motociclista”. Organizzato direttamente dal MotoClub, questo grande appuntamento si inserisce ufficialmente nella “Giornata Nazionale dello Sport”, organizzata dal CONI in tutta Italia. Un’occasione speciale per celebrare cinque decenni di passione, amicizia e cultura motorizzata, coinvolgendo appassionati e

famiglie in una giornata all’insegna del divertimento e dell’amore per le due ruote.

L’evento, che si svolgerà sul Lungomare Falcomatà, sarà una vera e propria festa per gli appassionati di motori e per le famiglie, con un programma ricco di attività, esposizioni e momenti di intrattenimento. L’intera zona sarà interdetta alla circolazione, creando un’atmosfera di festa e di condivisione tra grandi e piccini, tra passione e divertimento.

Il cuore pulsante della giornata sarà il grande Villaggio del Motociclista, allestito nel grande slargo vicino alle transenne esattamente di fronte a Piazza Indipendenza, dove si terranno esposizioni di moto d’epoca, modelli da competizione e stand dei principali brand del settore. Un’occasione unica per avvicinare il pubblico al mondo delle due ruote, tra spettacoli e dimostrazioni live.

Uno dei momenti più attesi sarà “Hobby Sport Young 2025”, un’attività ludico-sportiva dedicata ai bambini e ai ragazzi dai 6 ai 14 anni. Grazie all’esperienza e alla professionalità degli istruttori della Federazione Motociclistica Italiana, i giovani partecipanti potranno provare l’emozione del minienduro in un contesto sicuro, divertente e stimolante. Moto e attrezzature saranno fornite gratuitamente dalla Federazione, ma è richiesta la presenza di un genitore per tutta la durata dell’attività.

La partecipazione è gratuita, con posti limitati: si consiglia di preiscriversi mandando una mail all’indirizzo: francescopetrilli@federmoto.it, ma sarà possibile iscriversi anche in loco al mattino.

La giornata avrà inizio alle ore 9:30 con l’apertura delle iscrizioni, seguita da due sessioni di corso di Mini Enduro, alle 10:00 e alle 16:00, intervallate da una pausa alle 13:00 e conclusa alle 19:00.

Inoltre, il Villaggio ospiterà anche i concessionari ufficiali delle principali case motociclistiche, pronti a far provare gratuitamente i loro ultimi modelli ai visitatori, offrendo un’occasione imperdibile per scoprire le novità del settore. Per gli amanti dell’avventura e dell’off road, alle ore 11:00 partirà l’“Asprotour”, un emozionante percorso off-road attraverso le meraviglie della nostra regione, dal mare alla montagna e ritorno, organizzato dal Settore MaxiEnduro del MotoClub (Per maggiori informazioni contattare il Responsabile di Settore Andrea Marrara: 348 338 8194).

La grande esperienza continuerà fino alle 16:30, quando i partecipanti faranno ritorno al Villaggio. L’evento si concluderà alle ore 19:30 con una suggestiva sfilata di moto storiche e Fiat 500 d’epoca, che attraverserà l’Arena dello Stretto, dove si svolgeranno gli interventi delle autorità e i saluti ufficiali. Un’occasione unica per celebrare mezzo secolo di passione, educazione e condivisione!

Per ulteriori informazioni, potete seguire le pagine social del MotoClub Reggio Calabria su Instagram e Facebook o contattare il numero 0965 33 2874.