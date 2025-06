Piccoli artisti e grandi opere: la mostra “Dove l’arte incontra l’infanzia” del “De Amicis-Bolani”

StrettoWeb

Venerdì 21 Giugno si è svolta la mostra d’arte dei bambini: “Dove l’arte incontra l’infanzia”. Un evento che ha visto la partecipazione dei bambini della scuola dell’infanzia “Graziella” dell’ I.C. De Amicis Bolani. “Noi genitori siamo stati veramente colpiti dalla creatività e dall’impegno mostrato dai bambini nelle opere esposte. Vorremmo esprimere un grande ringraziamento ai docenti che hanno reso possibile tutto questo: la maestra Pasqualina Bartolomeo, la maestra M. Stella Germolè e il supporto della maestra Fausta Schiavone. La loro dedizione e passione hanno permesso ai bambini/e di esprimere la loro creatività e di realizzare opere veramente uniche“. È il messaggio veicolato dai genitori degli alunni della scuola dell’infanzia “Graziella” sez. A (Rossi), attraverso una nota stampa.

“La mostra è stata un successo e ha dimostrato l’importanza dell’arte nella formazione dei bambini. Siamo grati per il vostro lavoro! Grazie ancora per tutto il vostro impegno. Siamo orgogliosi di avere docenti come voi nelle nostra scuola! E auguriamo a tutti i bambini/e tutto il successo e la felicità possibile“, concludono i genitori.