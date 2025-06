La mossa di Trump. Lungimiranza, strategia o semplice follia?

StrettoWeb

di Francesco Marrapodi – Immaginate, se osate, lo staff che si cela dietro l’ombra di Trump: strateghi, analisti, uomini dei servizi segreti, custodi delle sorti geopolitiche di un mondo che, giorno dopo giorno, sembra precipitare nel baratro della rovina. Eppure, nonostante il caos dilagante, l’analisi che ne scaturisce sembra suggerire una verità inattesa: il mondo, forse, può ancora stare tranquillo. Ma questa è solo la mia opinione, e di certo non sono un esperto di geopolitica. Parlo da osservatore, da testimone di un mondo che sta scomparendo sotto il peso del proprio stesso egoismo e delle proprie contraddizioni. E, per quanto la mia prospettiva possa sembrare ridotta, è animata da un’intuizione che ci vuole raccontare qualcosa di più profondo.

La mossa di Trump

Ora, tornando al cuore del tema: Trump. La sua mossa. Una mossa che sfida ogni convenzione, ogni previsione, ma che, se la si guarda con occhi privi di pregiudizio, rivela un’intuizione che trascende l’immediatezza della politica per assumere i contorni di una strategia epica. Quella che l’ayatollah Ali Khamenei si è trovato a fronteggiare non è stata una semplice pressione diplomatica, ma una vera e propria sfida esistenziale, un bivio tra due destini: la sopravvivenza di un regime oppressivo o la fine di una dittatura che ha soffocato per decenni le speranze di un popolo intero.

E, in fondo, quale altra via aveva Khamenei se non quella di arrendersi o soccombere? La logica che ha animato l’azione militare di Trump è di una crudeltà glaciale, ma anche di una lucidità che pochi riescono a cogliere nella sua pienezza: “Se non cedi ora, sarai costretto a farlo in modo ancor più drammatico.” Non è una minaccia, ma una dichiarazione di principio: il regime iraniano, con la sua sete di potere e la sua corsa verso l’atomica, ha toccato un punto di non ritorno. La questione non è più una mera discussione diplomatica, ma un’impossibile coesistenza tra una democrazia nascente e un regime che non solo nega la libertà, ma ne divora ogni speranza.

Certo, il bombardamento delle centrali nucleari potrebbe apparire come un atto di pura forza bruta, una violenza priva di giustificazioni morali. Eppure, in una lettura più profonda, diventa evidente che l’alternativa a tale mossa sarebbe stata, con molta probabilità, un conflitto globale dalle dimensioni apocalittiche. È una verità scomoda, ma che non possiamo ignorare: l’azione militare è stata non solo inevitabile, ma persino necessaria, quasi obbligatoria, per evitare un inferno futuro. Nessuna vittima civile. Nessuna strage innocente. Un successo militare che ha preservato vite. La lunga mano della saggezza, che guida le azioni da un piano superiore di necessità storica.

La vera vittoria sta nel fatto che Trump ha messo Khamenei di fronte a una scelta

Eppure, la vittoria non è solo nelle bombe che hanno distrutto impianti nucleari. La vera vittoria sta nel fatto che Trump ha messo Khamenei di fronte a una scelta che non ammette compromessi: o abdica, o il popolo iraniano lo farà. Non è una lotta per la politica. È una lotta per l’anima di una nazione. Una nazione che ha visto crescere, tra mille sofferenze, il sogno di libertà e democrazia, che è stato soffocato sotto il peso del potere tirannico. Ma oggi, forse, si sta per aprire una nuova strada.

I principi di libertà e democrazia sono più forti di qualsiasi tiranno

Il messaggio è chiaro, e l’epica della storia, come sempre, non lascia scampo: i principi di libertà e democrazia sono più forti di qualsiasi tiranno. E, come spesso accade nei grandi snodi della storia, è la necessità di cedere di fronte all’ineluttabile che costringe i regimi a crollare, a dare spazio alla speranza di un popolo che ha lottato per anni sotto il giogo della repressione. La storia ci insegna che i grandi cambiamenti, quelli che segnano davvero un passaggio epocale, non si verificano mai senza un prezzo da pagare. E quel prezzo, per chi ha oppresso, è spesso il cedere alla forza insopprimibile di un principio: il diritto alla libertà.

In definitiva, la mossa di Trump potrebbe sembrare folle agli occhi di chi non sa guardare oltre l’immediato, ma in essa si cela una visione più grande, una visione che sfida i confini del tempo e dello spazio. La libertà non è mai un dono facile da conquistare, ma forse, in questo momento di crisi globale, è il destino stesso che ci spinge verso l’unica via possibile: quella della speranza e del riscatto.

