Montebello Jonico, presentato il libro “Narcisismo – Istruzioni per l’uso”

Giorno 30/05/2025 ha avuto luogo l’evento culturale organizzato dall’Associazione Culturale e di Volontariato “Democrazia e Libertà – Uniti per Montebello Jonico”. Lo stesso consisteva nella presentazione del libro “Narcisismo – istruzioni per l’uso” della Dott.ssa Maria Pia Guarna. Tutto si è svolto all’interno della biblioteca comunale di Montebello Jonico sita all’interno della delegazione municipale di Saline Joniche.

Nel giorno convenuto, alle 18:30, si sono riuniti i membri dell’associazione, tutti gli ospiti e i visitatori i quali hanno assistito ad un evento straordinario, il quale ha riscosso un enorme successo, testimoniato dalle numerose e prestigiose presenze registrate, oltre a tantissime persone tra il pubblico.

Moderatore e organizzatore è stato il Dott. Fabio Giuseppe Zampaglione, presidente dell’Associazione Culturale e di volontariato “Democrazia e Libertà – Uniti per Montebello Jonico”.

Al tavolo dei relatori erano presenti:

La Dott.ssa Maria Foti, Sindaco del Comune di Montebello Jonico;

Il Dott. Antonio Battaglia, esperto di cyber-spazio e cyber-bullismo;

Il Dott. Antonino Pedà, segretario generale dell’Associazione Culturale e di Volontariato “Democrazia e Libertà – Uniti per Montebello Jonico”.

La Dott.ssa Maria Pia Guarna, autrice del libro.

Tra le autorità intervenute ricordiamo:

il Vice Sindaco del Comune di Montebello Jonico Giovanni Foti;

l’Assessore del Comune di Montebello Jonico Santo Minniti;

l’Assessore del Comune di Montebello Jonico Vincenzo Monterosso;

l’Assessore del Comune di Montebello Jonico Giuseppe Principato.

Tra il pubblico diversi rappresentanti delle associazioni locali, professionisti, insegnati e tantissima gente interessata all’argomento trattato.

La presentazione del libro ha coinvolto tutti i presenti, i quali interagendo con l’autrice, hanno trasformato una semplice presentazione in un dialogo costruttivo tra i convenuti, i quali hanno eviscerato tutta una serie di aspetti socio-culturali che hanno arricchito i presenti e hanno stimolato la discussione facendola proseguire in modo scorrevole e armonioso.

A margine dell’evento il Presidente dell’Associazione Culturale e di Volontariato “Democrazia e Libertà – Uniti per Montebello Jonico” ha donato una copia del libro in questione alla biblioteca Comunale di Montebello Jonico, consegnandolo direttamente al Sindaco, affinché sia annoverato tre i libri custoditi al suo interno.

“Un ringraziamento particolare va a tutta l’amministrazione Comunale di Montebello Jonico e al Sindaco, i quali hanno concesso sia l’utilizzo dei locali e sia il gratuito patrocinio all’evento, nonché per l’attiva partecipazione. Ringraziamo Peppe Rodà, titolare della Pierre Promotion per il supporto logistico e audio. Si ringrazia la Dott.ssa Maria Pia Guarna per aver scelto la nostra Associazione per la presentazione del suo libro. Si ringraziano tutti coloro i quali sono intervenuti, a vario titolo, all’evento arricchendolo e redendolo unico“, dichiarano gli organizzatori.