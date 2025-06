Montebello Jonico, frana dopo i lavori: “la messa in sicurezza era una bufala”. Il Consigliere Romeo chiede le dimissioni del sindaco

StrettoWeb

“La scrivente Consigliere Comunale del Comune di Montebello Jonico chiede di diffondere quanto accaduto il 19 Giugno 2025. La contrada Caracciolino sita nel Comune di Montebello jonico è stata oggetto di messa in sicurezza con fine lavori nemmeno un mese fa. Con la pioggia del 19 Giugno 2025 questa messa in sicurezza si è rivelata solamente una bufala”. Lo afferma in una nota il Consigliere Comunale del Comune di Montebello Jonico, Maria Romeo.

“Tale situazione ha creato rischi per l’incolumità per i cittadini, infatti una pioggerella ha fatto cadere dei massi dal costone che si era detto essere stato messo in sicurezza, al riguardo si allegano foto e video. Al contempo si chiede al sindaco dove sono finiti i soldi per il ripristino del campetto e della sua area giochi sita nella borgata Sant’Elia”.

“La scrivente ha chiesto le dimissioni del Sindaco Tina Foti. La lettera che allego è stata inviata in data 19 Giugno mezzo pec. si allegano foto strada contrada Caracciolino oggetto di lavoro di messa in sicurezza dopo la pioggia del 19 giugno e foto dello stato del campetto della Borgata Sant’Elia e dell’area giochi meglio specificata nella lettera inviata al Sindaco”.