Molochio, grande successo per l’evento “Bosco Pulito” di Trepitò

StrettoWeb

“La Calabria, con la sua ricca e variegata biodiversità, rappresenta un importante fattore di attrazione per i turisti che cercano esperienze uniche e autentiche, e pur rappresentando solo lo 0,003% del territorio europeo la Calabria esprime ben il 30% degli habitat e delle specie animali da tutelare. Si tratta di uno scrigno di biodiversità unico che deriva dalla variabilità morfologica, geopedologica, climatica ed altimetrica che ne caratterizza l’intero territorio. Un immenso patrimonio naturalistico, con bellezze mozzafiato, meritevoli di una valorizzazione globale, e la giornata odierna esalta pienamente tutti questi aspetti“. Questo in sintesi l’intervento dell’Assessore Regionale all’Ambiente Giovanni Calabrese a chiusura della “Giornata Ecologica – Bosco Sicuro” organizzata dal Club Lions Taurianova “Vallis Salinarum” in collaborazione con il Comune di Molochio e il Gal Batir su Monte Trepitò – Molochio.

Giornata ecologica che ha registrato un grande successo di pubblico, con un’ampia partecipazione da parte dei cittadini e il coinvolgimenti di tutte le associazioni locali, dalla Pro-Loco, all’Avis, all’Associazione Quaddisti Galasia, Associazione Molochio Horse per finire all’Ekoclub International Reggio Calabria e al Servizio Civile Universale di Molochio. Durante la giornata numerosi sono stati gli eventi che si sono svolti con successo, coinvolgendo studenti, bambini e volontari, e promuovendo la sensibilizzazione verso la sostenibilità ambientale. La manifestazione è stata anche l’occasione per l’Amministrazione Comunale di Molochio di presentare alla cittadinanza ed a tutti i presenti la restaurata statua “Pace 2000” dell’artista Cosimo Allera, riposizionata nella piazza di Monte Trepitò in una aiuola che sarà curata nel tempo dal Lions Club Taurianova “Vallis Salinarum”.

A coronamento dell’importante manifestazione si è concretizzato il “Patto di Amicizia con il Gemellaggio” tra i Club Lions Taurianova “Vallis Salinarum” e il Lions Club di Monaco (Montecarlo) seguito dallo scambio dei doni tra i due Presidenti dei sodalizi Angelo Politi e Filippo Toledo. L’evento è stato impreziosito dagli studenti dell’Istituto Comprensivo Oppido – Molochio – Varapodio che hanno consegnato alla Presidente della Fondazione Kate Powers di Montecarlo una poesia da consegnare agli studenti del Principato di Monaco quale inizio di una futura proficua collaborazione sui temi della tutela ambientale e salvaguardia del territorio. Grande soddisfazione per la riuscita della manifestazione è stata espressa da Sindaco del Comune di Molochio, Marco Caruso, il quale ha sottolineato come “oggi più che mai i territori incontaminati come quello dell’Aspromonte, da scoprire e valorizzare, possono rappresentare mete turistiche di prossimità appetibili per i nuovi flussi demassificati, che ricercano il contatto con la natura, che desiderano esperienze di viaggio a tutto tondo per arricchirsi della storia, della cultura e della bellezza che nei territori si vive e si respira e che forse, a volte, si dà per scontata”.

Un abbraccio corale tra tutti i partecipanti ha concluso l’importante evento con l’impegno di tutti, Amministrazione Comunale, Lions Club, Associazioni del territorio e amici di Monaco, di rivedersi il prossimo anno per celebrare ed esaltare le bellezza dell’Aspromonte e lavorare per la tutela dell’ambiente quale dono per le future generazioni.