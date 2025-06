Capitan Mollura lascia Trapani: il messaggio è commovente, la risposta di Antonini pure

StrettoWeb

“Che dire… credevo che questo giorno non dovesse mai arrivare e invece eccoci qui“. Inizia così il commovente messaggio social che Marco Mollura, capitano della Trapani Shark, scrive per congedarsi dalla squadra siciliana. Forte attaccamento alla maglia ma anche tanta voglia di giocare. E i minuti che coach Repesa gli ha concesso sono stati pochi. Giusto dirsi addio: la sua carriera potrebbe proseguire a Scafati.

“Premetto che ogni singola lettera che scrivo sono mille lacrime che scendono dai miei occhi, sono passati così tanti anni da quando sono tornato a casa con la mia gente con la mia famiglia con i miei amici che nemmeno ricordo più quanti, abbiamo gioito , sofferto , pianto, esultato insieme. Ho dato tutto per questa città e per questa maglia, sangue, sudore, gioia, dolore… Ho lasciato qualche frattura a destra e sinistra ma mi sono sempre messo a disposizione per tutti e spero di averlo fatto nel modo migliore. Sono cresciuto trapani mi ha reso una persona migliore, un giocatore migliore, mi avete dato tanto e spero di avervi restituito qualcosa in cambio“, continua Mollura.

“Volevo ringraziarvi tutti dal primo all’ultimo siete stati unici. Volevo ringraziare Trapani Shark per avermi regalato il sogno più grande di vincere da capitano nella mia città, il presidente per aver creduto in me. La mia famiglia un capitolo a parte non mi ha mai lasciato un secondo nel bene e nel male mio fratello, Enea la luce dei miei occhi, i miei migliori amici sempre al mio fianco a tifare per me ogni singolo momento in campo. Unico dispiacere non aver avuto la possibilità di dimostrare di poter stare in campo quest’ultimo anno ma non discuto le scelte tecniche . Non mi dilungo più grazie Trapani grazie davvero di cuore sarai sempre nel mio cuore… vi auguro il meglio a tutti quanti ve lo meritate siete unici. Il vostro Capitano vi amo“, conclude.

La risposta del presidente Antonini

Valerio Antonini, presidente della Trapani Shark, ha salutato Mollura con un dolce messaggio: “Marco mio, ti auguro il meglio. Capitano perfetto, professionista esemplare ed innamorato della tua Città e dei tuoi colori. Ti auguro di poter realizzare dove andrai il desiderio di giocare con maggiore continuità, io farò sempre il tifo per te, così e anche di più di quanto ho fatto per Rei, Matteo e Pierpaolo quest’anno. Trapani Shark sarà sempre casa tua. Ti abbraccio forte Capitano, il Tuo Presidente“.