Mistero a Vienna, muore hostess di Palermo: la giovane è precipitata dal terzo piano | NOME E DETTAGLI

StrettoWeb

Una giovane hostess palermitana, Aurora Maniscalco di 24 anni, è deceduta a Vienna dopo essere caduta dal terzo piano di una palazzina. La giovane in un primo momento è stata trasportata in ospedale ma le sue condizioni sono apparse gravissime sin da subito. La caduta sarebbe avvenuta nella notte tra il 21 e 22 giugno scorsi, intorno alle 3.

La polizia austriaca sospetta che possa non essersi trattato di un incidente. La hostess lavorava per la compagnia Lauda Air, era stata raggiunta dal fidanzato, 27 anni, pure lui originario di Palermo. L’uomo, anche lui assistente di volo ma per un’altra compagnia, e’ stato sentito come testimone dagli investigatori. Federica Bevilacqua, cugina di Aurora, sui social ha scritto, “Ciao Auri, vola per sempre nei cieli come facevi in terra. Noi ti faremo giustizia, non ci fermeremo di fronte a niente”. “Non ci fermeremo! Mai! Vogliamo sapere cosa e’ realmente successo, perche’ non crediamo che lei si sia suicidata. Noi ti faremo giustizia, Aurora”.