Missione in Cina dell’Amministrazione Basile: consuntivo e prospettive della città di Messina

Il sindaco di Messina, Federico Basile, insieme agli assessori al Turismo e alle Politiche Culturali Enzo Caruso e alle Attività Produttive e Spettacoli Massimo Finocchiaro, e il presidente del Conservatorio Statale “Arcangelo Corelli” di Messina, Egidio Bernava, unitamente al prof. Lorenzo Genitori, direttore Erasmus e Internazionalizzazione del Corelli, e a Massimo Bongiovanni, responsabile logistico e organizzativo, hanno illustrato oggi a palazzo Zanca il bilancio consuntivo e le prospettive future della recente partecipazione della delegazione messinese alla 21^ edizione della China International Cultural Industries Fair (ICIF). Alla conferenza stampa ha preso parte, in collegamento dalla Cina, Wang Tianqi, presidente onorario e fondatore dell’Associazione Vinci Cultura.

Le spiegazioni di Basile

Il sindaco Basile ha spiegato che “quello cinese è un mercato cui si guarda con grande interesse e per la nostra città rappresenta un’occasione per una crescita esponenziale del mercato. E’ stato un viaggio proficuo e interessante, nel corso del quale abbiamo preso contatti e instaurato rapporti con le realtà locali imprenditoriali nel campo tecnologico, ma non solo. Il Conservatorio Corelli ha un dialogo con la Cina già avviato da qualche anno, mentre il Comune di Messina è pronto ad ospitare una delegazione per fare conoscere Messina, le sue enormi potenzialità con possibili investimenti sul nostro territorio. A fine giugno, infatti, Wang Tianqi, insieme ad una delegazione di imprenditori, docenti e figure istituzionali, dopo Firenze e Milano, visiterà la nostra città per un confronto costruttivo e su basi solide”.

Le parole di Finocchiaro

L’assessore Finocchiaro ha evidenziato che “la città di Shenzhen, con 13 milioni di abitanti, è la terza economia della Cina e la più grande area metropolitana, divisa in nove distretti, dove ogni distretto realizza un PIL per l’economia che ammonta ad un miliardo e cento milioni l’anno. Shenzhen tra l’altro è in forte crescita con un’area vastissima in via di ulteriore sviluppo. Mi piace sottolineare anche la grandissima accoglienza e la grande apertura nei confronti della nostra delegazione a dimostrazione che la chiusura della Cina al mondo occidentale è soltanto un ricordo e i tempi sono notevolmente cambiati”.

Le parole di Caruso

L’assessore Caruso ha aggiunto che “durante la missione il termine ‘cultura’ è stato il liet movie attraverso il quale è possibile immaginare un percorso di scambi culturali, turistici ed imprenditoriali. L’Associazione italo-cinese “Vinci Cultura”, con sede in Italia e a Shenzen, che ha reso possibile il viaggio, fa riferimento proprio a Leonardo da Vinci, scienziato sintesi di cultura, scienza e arte. Nel corso degli incontri abbiamo evidenziato i temi che possono legarci alla Cina, con particolare riferimento all’esploratore messinese Pietro Rombulo, che la visitò nel 1444 e le ‘Vie della Seta’, per la cui produzione Messina fu al centro del Mediterraneo”.

Le parole di Bernava

Il presidente Bernava ha dichiarato che “il Conservatorio Corelli ha avviato da tempo questa collaborazione che porta a continui scambi nel campo della musica, dell’arte e della strumentazione, generando un indotto economico e un confronto costante, attraverso la firma di protocolli”. La collaborazione tra la Cina e il Corelli consentirà, come spiegato dal prof. Genitori, ad una nutrita rappresentanza di allievi di studiare e sostenere esami nel nostro Conservatorio, che così implementerà la sua già notevole attività, consentendo anche uno sviluppo culturale e turistico.

Wang Tianqi, in collegamento da remoto, nel rivolgere un saluto alla delegazione messinese presente in conferenza stampa, l’ha ringraziata per l’invito di fine giugno, “confermando la volontà di un’ampia collaborazione con il Comune di Messina con l’obiettivo di fare conoscere sempre di più la città di Messina in Cina e la prossima partecipazione ad un festival musicale”.