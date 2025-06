Ucraina, missile russo contro un treno a Dnipro: paura in diretta, città sotto attacco | VIDEO

StrettoWeb

Mentre l’attenzione del mondo è rivolta a quanto sta accadendo in Iran, non va posto in secondo piano quanto continua ad accadere in Ucraina. È notizia delle ultime ore quella che riporta un attacco missilistico balistico russo nei pressi di un treno passeggeri sulla linea tra le città di Dnipro e Odessa. Attacchi con missili e droni segnalati anche nella città di Dnipro, dove si segnalano vittime.

Il Sindaco di Dnipo ha riferito che 14 scuole e asili sono stati danneggiati dopo un altro bombardamento nella città. Il bilancio degli attacchi russi a Dnipro sarebbe di 7 morti e 70 feriti.

Missile balistico russo contro un treno a Dnipro: ci sono feriti