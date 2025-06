Milazzo, tumulati per una degna sepoltura i feti trovati all’ex ospedale di Vaccarella

StrettoWeb

Oggi sono stati tumulati, dopo la benedizione, alla presenza del direttore generale dell’Asp Giuseppe Cuccì e del sindaco di Milazzo Giuseppe Midili e di alcuni cittadini, i feti recuperati nell’ex Ospedale di Vaccarella, dopo l’accordo tra l’Asp e il Comune per dare una degna sepoltura all’interno del cimitero di Milazzo. “Siamo soddisfatti – spiega il direttore generale dell’Asp di Messina Giuseppe Cuccì – di essere riusciti dopo 53 anni in cui la struttura è stata abbandonata, in questo importante intento, per dare una giusta sepoltura ai feti e soddisfazione a tutti i milazzesi che aspettavano di avere delle risposte concrete. L’Asp dopo un‘attenta opera di bonifica, è riuscito a sanificare l’ospedale e ha fornire i reperti, che ricordiamo al tempo venivano conservati per motivi di studio, e il Comune che si è occupato della loro tumulazione. Un esempio di fattiva e cordiale collaborazione tra due importanti istituzioni che lavorando in sinergia e ottengono sempre ottimi risultati. La vicenda è tornata di stretta attualità, poiché l’immobile di Vaccarella sarà oggetto presto di una totale ristrutturazione e sono emersi questi reperti”.

“L’Azienda sanitaria provinciale si occuperà di un importante progetto di riqualificazione”

“L’Asp – prosegue Cuccì – ha avviato infatti, l’iter per ottenere finanziamenti per 7,3 milioni e destinare la struttura a Direzione Strategica dell’Asp di Messina e ad un Centro polifunzionale per attività formative. L’Azienda sanitaria provinciale si occuperà di un importante progetto di riqualificazione che riguarda una struttura attualmente fatiscente, con l’obiettivo di darle nuova linfa e rigenerare nel contempo anche una delle parti più belle della città di Milazzo. Questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso il riammodernamento delle strutture sanitarie della nostra comunità. Siamo entusiasti di poterci impegnare in questo processo di valorizzazione, che non solo migliorerà l’aspetto della zona, ma offrirà anche servizi sanitari più efficienti e moderni ai cittadini. Ci teniamo a essere parte attiva del cambiamento e a promuovere un ambiente migliore per tutti. Siamo certi che questa riqualificazione porterà benefici tangibili, contribuendo al benessere della nostra comunità e a un futuro più luminoso per Milazzo. L’Asp è sempre al servizio della salute e del benessere dei cittadini”.