“Milazzo Cult Festival”, al via nell’Atrio del Carmine

Anche quest’anno la Pro Loco Milazzo in sinergia con l’Amministrazione promuoverà il “Milazzo Cult Festival” che dopo i positivi riscontri delle prime tre edizioni punta a crescere ancora. L’associazione, assieme ai responsabili di Demea Eventi e Mondadori bookstore, ha ufficializzato il programma degli appuntamenti in programma nel periodo estivo, quest’anno non a villa Vaccarino ma nell’Atrio del Carmine (ingresso libero). Si comincerà sabato 21 giugno con la presenza a Milazzo della scrittrice Camilla Costanzo che parlerà del suo libro “Tempo al tempo” con l’amministratore delegato della Gazzetta del Sud, Lino Morgante. Il 27 invece il giornalista Marino Bartoletti presenterà il suo nuovo testo inedito nel corso di una serata che lo vedrà dialogare con il magistrato Emanuele Crescenti.

Doppio appuntamento con altri due magistrati, il 4 luglio. Saranno ospiti della rassegna Andrea Apollonio e Antonio Salvati che dialogheranno con la giudice della Corte d’Appello di Reggio Calabria, Ilaria Nasso. Un’altra scrittrice, Elvira Serra, arriverà invece il 25 luglio presentando, nel corso di una conversazione con la giornalista Rossana Franzone (Oggi Milazzo), sul suo ultimo libro “Le voci di via del silenzio”. Ultima serata del “Milazzo cult Festival” domenica 27 luglio con il gradito ritorno in città di Catena Fiorello che presenterà “Granita e baguette”. Dialogherà con lei il docente dell’Università di Messina, Giovanni Moschella.

“Un programma ancora una volta ricco di un progetto – ha affermato il presidente della ProLoco, Pasquale Saltalamacchia – che nel tempo è divenuto un appuntamento di grande richiamo. Un “salotto letterario all’aperto” per promuovere la diffusione della cultura nel nostro territorio, per favorire lo sviluppo e la crescita sociale affrontando temi d’attualità rilevanti con alcune delle voci più autorevoli del panorama italiano. Mi auguro che come sempre vi sia grande partecipazione e che ad essere coinvolti siano anche i giovani”.