Non solo Taormina Film Festival, Michael Douglas e Dennis Quaid affascinati dall’Etna: golf, natura e relax durante la permanenza in Sicilia

Non solo red carpet per Michael Douglas e Dennis Quaid: le due star hollywoodiane, ospiti del prestigioso Taormina Film Festival 2025, hanno voluto vivere la Sicilia anche al di là degli eventi ufficiali, lasciandosi sedurre dal paesaggio vulcanico e dalla bellezza autentica del territorio. Durante il loro soggiorno sull’isola, Douglas e Quaid hanno scelto di trascorrere una giornata al Picciolo Etna Golf Resort & SPA, incastonata tra i vigneti e le colate laviche alle pendici dell’Etna.

Il campo, celebre per le sue 18 buche panoramiche, ha regalato ai due attori un’esperienza unica: sport, natura e relax in uno dei contesti più spettacolari d’Europa, proprio ai piedi del vulcano attivo più alto del continente, riconosciuto Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. Lontani dalle luci della ribalta, i due attori si sono dimostrati cordiali e appassionati golfisti, sorprendendo per abilità e spirito sportivo. La loro visita rappresenta un’ulteriore conferma di come la Sicilia sappia incantare non solo per la sua cultura millenaria e i suoi eventi internazionali, ma anche per l’offerta di esperienze autentiche, immersi in scenari naturali di rara bellezza.