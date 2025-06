La messinese Silvana Paratore insignita dell’Onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

StrettoWeb

É stata consegnata il 2 giugno nell’ incantevole cornice della Cittadella fortificata di Milazzo all’avv. Silvana Paratore, già Cavaliere Omri e volto noto sul territorio per il suo instancabile impegno in attività filantropiche, umanitarie e sociali, l’Onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. La prestigiosa Benemerenza conferitale con decreto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è il riconoscimento di meriti acquisiti verso la Nazione dall’avv. Silvana Paratore che rappresenta nel territorio siciliano e nazionale, un esempio positivo capace di generare un valore aggiunto per la collettività.