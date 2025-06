Messinacon, il primo grande annuncio: ci sarà Tonio Cartonio

StrettoWeb

StrettoCrea inizia ufficialmente la stagione degli annunci in vista della decima edizione del Messinacon, che si terrà dal 5 al 7 settembre a Villa Dante. Il primo di una serie di grandi ospiti sarà l’attore e conduttore televisivo Danilo Bertazzi, conosciuto ai più come Tonio Cartonio della Melevisione, storico programma per bambini di cui Bertazzi è stato conduttore dal 1999 al 2004. “Siamo molto emozionati di aver potuto invitare una figura che rappresenta l’infanzia di molti ragazzi e ragazze“, dichiara Giuseppe Mulfari, Presidente di StrettoCrea.

“Quest’anno la “tematica” della fiera sarà proprio il mondo dell’intrattenimento e dello spettacolo, passando dalla televisione ai nuovi media. I prossimi ospiti che annunceremo faranno parte di questo target e non vediamo l’ora di annunciarli“, conclude Mulfari.

Danilo Bertazzi dopo essersi diplomato al Centro di Formazione Teatrale di Torino e aver preso parte a importanti stage di perfezionamento teatrale, inizia subito a lavorare in numerose produzioni radiofoniche Rai. Dal 1999 al 2004 è il protagonista del programma tv “Melevisione” in onda su Rai Tre nel ruolo di Tonio Cartonio a cui segue dal 2006 al 2008 la conduzione di “ Trebisonda” programma contenitore per ragazzi di Rai Tre. Alterna televisione a teatro e dal 2010 al 2011 è il conduttore e autore del programma di cucina per ragazzi “Slurp” in onda sui canali Sky Arturo tv e Alice tv. È ospite fisso nel programma di Rai Tre “Che succede” Con Geppi Cucciari (2020-2022). Autore dei programmi di Rai Ragazzi “La Posta di Yoyo” e “Un cerotto per amico”, dal 2022 tiene compagnia ai piccoli telespettatori col programma educativo “Calzino” in onda tutti i giorni su Rai Yoyo.

Le prevendite dei biglietti sono disponibili su postoriservato.it e ai Messinacon Point, ovvero la fumetteria La Torre Nera, la gilda Role & Roll (Reggio Calabria) e da EccoNerd al Centro Commerciale Maregrosso. Inoltre il 29 Giugno ci sarà un evento dedicato in cosplay “Sailor Mun” che nasce tra collaborazione tra MessinaCon e il lido Mun.