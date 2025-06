Messina, via libera al dragaggio del Porto di Tremestieri

StrettoWeb

Il Dipartimento Territorio e Ambiente della Regione Siciliana ha emesso il decreto dirigenziale (D.D.G. numero 897 del 26 giugno 2025) che autorizza con urgenza i lavori di dragaggio e ripristino del passo di accesso al porto di Tremestieri, a Messina. L’intervento mira a risolvere le gravi criticità causate dall’eccessivo accumulo di materiale sabbioso che ha compromesso la piena operatività dello scalo. Il decreto si basa sul Parere della Commissione Tecnica Specialistica (numero 304 del 27 maggio 2025).

De Leo: “servono procedure permanenti per evitare nuovi ritardi”

“Ho sollecitato una soluzione all’emergenza che da febbraio bloccava il porto, con gravi ripercussioni sul territorio – dai 600 TIR quotidiani in centro all’impatto sulla viabilità estiva”, dichiara il deputato regionale, Alessandro De Leo. “Apprezzo la concretezza del Presidente Schifani, che ha impresso una svolta decisiva chiedendo autorizzazioni rapide e sanando ritardi insostenibili. Il suo impegno ha permesso di sbloccare un’opera urgente per l’economia dei trasporti siciliani”, rimarca De Leo.

“L’insabbiamento a Tremestieri è un fenomeno noto, eppure ogni volta si riparte da zero con l’iter autorizzativo, aggravando costi e disagi per la collettività”, puntualizza De Leo. “Chiediamo alla Regione di adottare un quadro autorizzativo stabile e semplificato per gli interventi periodici di manutenzione straordinaria. Non è più tollerabile che la burocrazia continui a trattare come ordinario ciò che è urgente e vitale per il territorio”, conclude De Leo.