Messina: van si ribalta in autostrada, un ferito

Un grave incidente si è verificato sull’autostrada Messina-Palermo, tra gli svincoli di Giostra e Villafranca Tirrena. Per cause ancora in corso di accertamento un van si è ribaltato. Il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo ribaltandosi e rimanendo ferito. Sul posto del sinistro sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine ed i medici del 118.