Messina, trovato con marijuana addosso e in casa ne aveva altra: arrestato

I Carabinieri lo trovano in possesso di una dose di marijuana, in casa ne nasconde altra. Per un 52enne messinese, già noto alle Forze dell’Ordine anche per reati specifici, è scattato l’arresto in quanto presunto responsabile del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. L’episodio risale alla serata di ieri, quando i militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno avvistato l’uomo che, con fare guardingo, si aggirava in località Torre Faro di Messina. Fermato e perquisito, l’individuo è stato trovato in possesso di una dose di marijuana, motivo per il quale, i militari dell’Arma, avendo il concreto sospetto che il 52enne potesse detenere altra droga in casa, hanno effettuato anche una perquisizione domiciliare.

All’interno di un garage pertinente all’abitazione perquisita, nascosta tra varie cianfrusaglie, i militari hanno scovato e sequestrato oltre 30 grammi di marijuana e quattro rami in essicazione della medesima sostanza stupefacente. In casa è stato anche trovato e sequestrato un vaso con una pianta di cannabis, nonché un bilancino intriso di residui di droghe e vario materiale, verosimilmente utilizzato per il confezionamento.

Condotto in caserma in stato di arresto, il presunto spacciatore è stato poi ristretto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. I Carabinieri del Comando Provinciale di Messina nella loro azione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e dei reati in genere, continuano ad eseguire giornalmente finalizzati servizi, su tutto il territorio del capoluogo peloritano, al fine di fornire un’incisiva attività di prevenzione e di dissuasione dei malintenzionati.