Messina, tragedia al parcheggio Cavallotti: donna muore dopo una caduta dal piano superiore

Dramma questa mattina intorno alle ore 8 al parcheggio Cavallotti a Messina, dove una donna ha perso la vita precipitando dall’ultimo piano della struttura. Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Municipale, che hanno avviato i primi accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Al momento non è ancora chiaro se si sia trattato di un tragico incidente o di un gesto volontario. Le forze dell’ordine stanno acquisendo le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza interne ed esterne all’area, che è stata transennata per consentire le indagini. Gli investigatori stanno lavorando per fare piena luce su quanto accaduto.