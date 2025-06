Messina: a Torre Faro torna l’isola pedonale, novità anche sui parcheggi

StrettoWeb

Il servizio Mobilità Urbana del dipartimento Servizi Manutentivi del comune di Messina ha previsto l’istituzione delle aree pedonali con durata limitata alla fascia oraria 18–02 di tutti i giorni nello spazio antistante alla Piazza Chiesa Madonna della Lettera, nel tratto della via Torre compreso tra le vie Rando e Pozzo Giudeo e nel tratto della via Fortino compreso tra le vie Lanterna e Barresi.

Parcheggi

Istituita inoltre la sosta a pagamento dalle ore 8 alle 24 di tutti i giorni lungo il lato destro nel senso di marcia della via Senatore Francesco Arena, stabilendo le seguente tariffe: tariffa oraria: 1,00 €; tariffa dalle 8 alle 16: 3,00 €; tariffa dalle 16 alle 24: 3,00 €; tariffa giornaliera (dalle 8 alle 24): 5,00 €; è stata disposta la sosta a pagamento dalle ore 8 alle 24 di tutti i giorni lungo il lato destro nel senso di marcia del tratto della via Palazzo di lunghezza pari a 200 metri dall’intersezione con la via Circuito, stabilendo le stesse suddette tariffe; e prevista la sosta riservata gratuita per i veicoli muniti di apposito contrassegno nell’area delimitata dalle vie Torre, Pozzo Giudeo, Scuole e Rando.

Stabilite la direzione obbligatoria a destra dalle 18 alle 02 e le direzioni consentite destra e sinistra nelle altre fasce orarie alle intersezioni della via Cariddi con la via Palazzo e della via Rando con la via Torre.