Messina, stretta della Polizia Stradale: sequestrati 120 veicoli senza assicurazione

Continua senza sosta l’impegno della Polizia Stradale di Messina lungo tutto il territorio provinciale, autostrade comprese, per contrastare la circolazione dei veicoli privi di assicurazione e di revisione, che ha permesso di sequestrare 120 veicoli per mancanza di RC auto e sospendere dalla circolazione oltre 200 veicoli in quanto privi di revisione. Le sanzioni comminate ammontano a oltre 140.000,00 euro ed oltre 600 i punti decurtati dalle

patenti di guida.

Nelle operazioni è stata anche utilizzata l’apparecchiatura “Street Control” che consente, in tempo. Si rammenta, inoltre, che la revisione reale, il controllo della copertura assicurativa e della revisione di tutti i veicoli in transito, grazie al raffronto con le banche dati ANIA e Motorizzazione Civile; il responso è istantaneo e consente agli agenti di intervenire immediatamente per fermare il veicolo, verificare la documentazione e contestare l’infrazione sul posto funge da verifica sistematica dello stato di salute del veicolo, identificando potenziali problemi prima che questi possano trasformarsi in guasti seri o, peggio ancora, in cause di incidenti stradali.