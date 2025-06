Al via da giovedì il Messina Street Fish, la viabilità in città

StrettoWeb

Da giovedì 26 giugno, l’Arena di Capo Peloro ospiterà l’evento Messina Street Fish sino a domenica 29 giugno. Al fine di consentire in sicurezza lo svolgimento della manifestazione, patrocinata e co-organizzata dal Comune di Messina, dall’Assessorato agli Spettacoli e Grandi Eventi e da Eventivamente, e dedicata al cibo di strada con musica, intrattenimento e spettacoli, sono state disposte limitazioni viarie. Pertanto da giovedì 26 a domenica 29 giugno, dalle ore 16 alle 02 del giorno successivo, saranno vietati la sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati, e il transito veicolare, nelle seguenti strade: via Barresi; strada parallela e a nord di via Barresi, di collegamento tra le vie Fortino e Lanterna; e via Fortino nel tratto compreso tra le vie Lanterna e piazzale Horcynus Orca.

Sempre da giovedì 26 a domenica 29 giugno, dalle 16 alle 02 del giorno successivo, vigerà il divieto di sosta, con zona rimozione coatta: 1) in tutto il piazzale antistante la sede della fondazione Horcynus Orca, compreso tra le vie Fortino e Senatore Arena, ad eccezione degli stalli per la sosta di veicoli a servizio di persone con disabilità; 2) sul lato sinistro, secondo il vigente senso di circolazione, di via Senatore Francesco Arena; 3) sul lato monte della carreggiata monte del tratto di via Fortino a doppia carreggiata, con quote diverse, antistante l’area ex Sea Flight.

Dalle 8 di giovedì 26 sino alle 8 di lunedì 30 giugno, vigeranno i divieti di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, entrambi i lati, e di transito veicolare, nella carreggiata lato mare del tratto di via Fortino a doppia carreggiata, con quote diverse, al fine di consentire il posizionamento dei veicoli dell’organizzazione dell’evento.

Dallo scorso 18 giugno sino al 5/7/2025, nella fascia oraria 7-17, è istituito il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, entrambi i lati di via Fortino, per un tratto di 10 metri, a nord dell’accesso carrabile dell’area ex Sea Flight di Capo Peloro, per permettere l’accesso dei veicoli impegnati nelle operazioni di allestimento e successivo disallestimento della manifestazione.

Domani, mercoledì 25 giugno, dalle 7 alle 18, vigerà il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, nelle seguenti strade: 1) nella parte centrale del piazzale antistante la sede della fondazione Horcynus Orca, compreso tra le vie Fortino e Senatore Arena; 2) sul lato monte di via Fortino nel tratto compreso tra il piazzale antistante la sede della fondazione Horcynus Orca e l’accesso carrabile all’area ex Sea Flight di Capo Peloro.

Saranno comunque garantiti il transito pedonale, in sicurezza, nei tratti di strada interessati e l’accesso pedonale a tutti gli ingressi laterali insistenti nella zona; nonché l’eventuale transito di mezzi di soccorso, di pronto intervento e delle Forze di Polizia.