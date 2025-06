Messina Street Fish, inaugurata la kermesse a Capo Peloro | FOTO

Sapore di mare, sapore di gusto. È stata inaugurata ieri la seconda edizione a Messina del ‘Messina Street Fish’. L’area di Capo Peloro ospiterà i migliori street fooder siciliani più le novità calabresi fino a domenica 29 giugno, quando il gran finale prevederà la premiazione dei tre migliori operatori con le ricette più gradite ai visitatori. A tagliare il nastro inaugurale sono intervenuti, insieme all’amministratore di Eventivamente, Alberto Palella, il sindaco di Messina, Federico Basile e l’assessore comunale ai Grandi Eventi, Massimo Finocchiaro oltre il consigliere comunale, Ciccio Cipolla. Il ‘Messina Street Fish’ è patrocinato e co-organizzato dal Comune di Messina, dall’Assessorato agli Spettacoli e Grandi Eventi e da Eventivamente.

L’intervento del sindaco

Per il sindaco di Messina, Federico Basile, “torna un evento che ha fatto piacere nella sua prima edizione, un sistema per fare riscoprire, tra virgolette, ancora di più la spiaggia di Torre Faro, nonostante sia conosciutissima, da quest’anno, anche, Bandiera blu e, quindi, con un vessillo in più che dà motivo di vivere questa zona che, ricordo a tutti, fino a pochi anni fa non era in queste condizioni, anzi c’era un ecomostro che siamo riusciti a buttare giù e oggi è un’area recuperata che si presta per questi e per altri eventi. C’è il food, un food soprattutto di mare, è un modo diverso di vivere questi quattro giorni a Messina”.

La soddisfazione di Finocchiaro

“È una manifestazione ormai rodata, sia quella invernale che questa estiva – ricorda l’assessore ai Grandi Eventi Massimo Finocchiaro – che da sempre punta alla qualità di operatori e cibo, valorizzando eccellenze. Il food è uno degli elementi trainanti per l’economia non solo siciliana. Non dimentichiamo che in questa fase la Sicilia è Regione europea dell’enogastronomia e al ‘Messina Street Fish’ 2025 sono presenti delle tipicità da gustare davvero particolari”.

Le parole di Palella

Alberto Palella, amministratore di Eventivamente afferma: “quest’area vicinissima al mare, allo stretto dà sempre grande emozione. Abbiamo portato qualche modifica rispetto la prima edizione e, insieme al Comune, progettato un buon piano viario. Ci sono molti parcheggi, ovviamente noi consigliamo di utilizzare in primis il Torre Morandi, ma anche i servizi pubblici Atm per raggiungerci., Al via quattro giorni di di buon cibo, ovviamente tanto pesce, ma non solo, e abbiamo pensato anche a chi ha problemi di celiachia, preparando un’offerta molto varia. Tante nuove proposte; ci sono tre nuovi street fooder che si sono aggregati alla nostra carovana del gusto provenienti da Reggio Calabria. Confermata la formula cibo e tanto spettacolo, per regalare ai visitatori momenti di sano divertimento”.

Orari di apertura

Oggi, sabato e domenica il Village è aperto e operativo dalle 18.30 all’1 con i suoi 27 operatori e ricette esclusive non solo di pesce. Un corner è stato pensato per coloro che hanno intolleranze al glutine, con una selezione sia salata che dolce. (il programma completo degli street fooder e proposte gastronomiche sulla pagina Facebook di Eventivamente (www.facebook.com/messinastreetfoodfest.it).

Programma

Ore 18.30 Passeggiata dei Trampolieri.

Ore 19 e 20 Spettacolo “Il Circo equilibrato” a cura della Compagnia Joculares.

Ore 20.30 dj set: Piero Mazzù.

Alle 21.30 live band: La Soluzione.

Ore 23.30 dj set: Piero Mazzù.

Come raggiungere Capo Peloro

Il metodo più comodo per arrivare al Village è utilizzare i mezzi pubblici. È possibile usare la linea 1 che va da Giampilieri a Torre Faro. La linea ha una frequenza giornaliera, dal lunedì al sabato, di 15 minuti, mentre la domenica di circa 30. Qui tutti gli orari ufficiali: https://www.atmmessinaspa.it/linea.php?tipo=1&lin=1&rnd=53. Per coloro che arrivano con auto e altri mezzi privati è operativo il parcheggio ‘Torre Morandi’.