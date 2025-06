Messina, sopralluogo della “Commissione Sport” allo Stadio Celeste: “riqualificare la Curva Nord e la Tribuna Oreto”

StrettoWeb

“Questa mattina abbiamo potuto constatare lo stato avanzato e ordinato dei lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’impianto, che procedono con buon ritmo e nel rispetto del cronoprogramma. Tra gli interventi più rilevanti: il rifacimento della curva sud, il rinnovamento della tribuna coperta, sotto la quale sorgerà una moderna area ristoro con vetrate a giorno, una variante al progetto che prevederà la posa del nuovo manto erboso sintetico, che renderà l’impianto fruibile tutto l’anno, a beneficio delle società sportive e dell’intera comunità”, è quanto afferma il consigliere comunale Raffaele Rinaldo.

“Reperire nuove risorse”

La commissione sport ha inoltre deliberato all’unanimità di impegnare l’amministrazione a reperire fondi per il completamento della riqualificazione, includendo anche Curva Nord e Tribuna Oreto, non previste nel progetto iniziale. “Un ringraziamento all’ing. Franco Mento e agli operai della ditta Longobucco, che lavorano ogni giorno con professionalità per restituire alla città uno stadio finalmente all’altezza. Un plauso all’assessore dello sport Massimo Finocchiaro per l’impegno e la determinazione che sta mettendo nel seguire passo dopo passo ogni fase dell’intervento. Continuiamo a seguire da vicino ogni fase di questo importante intervento per lo sport messinese”, evidenzia Rinaldo.