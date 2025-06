Messina, il sindaco Basile al villaggio Unrra: “sempre pronti al dialogo”

StrettoWeb

“Oggi pomeriggio ho incontrato i cittadini del Villaggio UNRRA per ascoltare le loro preoccupazioni riguardo il transito dei camion legati ai lavori per il raddoppio ferroviario. Abbiamo discusso insieme le possibili soluzioni per migliorare la viabilità e limitare i disagi. Inoltre, abbiamo affrontato diverse questioni legate al Piano di Zona, raccogliendo segnalazioni e proposte su servizi, sicurezza e spazi comuni“, è quanto afferma il sindaco di Messina, Federico Basile.

“Come siamo stati sempre abituati a fare, la mia amministrazione si confronta costantemente con i cittadini per trovare insieme delle soluzioni. Sono convinto che solo collaborando e ascoltandoci reciprocamente possiamo costruire una comunità più forte e capace di affrontare le sfide di ogni giorno“, conclude Basile. Presente anche il consigliere comunale, Raffaele Rinaldo.