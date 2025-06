Messina, il sindaco Basile incontra una delegazione proveniente dalla Cina

StrettoWeb

“Oggi si concludono gli incontri bilaterali a Messina che ci hanno visto ospitare insieme ai vertici del Conservatorio musicale “Arcangelo Corelli” i membri della delegazione cinese, composta da: Huang Sheng, Segretario del Comitato del Partito dell’Università di HeBei; Liu Yanfang, Direttrice del Dipartimento Risorse Umane; Ding Jianghui, Direttore del Dipartimento Didattica; Ren Yuhong, Direttrice dell’Ufficio Relazioni Internazionali; Han Qichao – Preside del College di Musica“, è quanto comunica il sindaco di Messina, Federico Basile.

“Sono stati giorni intensi di confronto, dialogo e nuove scoperte: abbiamo avuto il piacere di mostrare alla delegazione cinese le eccellenze della nostra Messina. Questi incontri confermano il nostro impegno ad aprire nuove opportunità di crescita, innovazione e scambio tra i nostri territori, guardando insieme a un futuro sempre più ricco di collaborazione. Siamo certi che questa sinergia porterà valore e possibilità concrete sia per Messina che per la Sicilia, rafforzando il ruolo della nostra città come crocevia tra Mediterraneo e Asia“, conclude Basile.