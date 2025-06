Messina, Rinaldo sul Villaggio Unrra: “stop ai TIR in arrivo, ok alla variante prevista dal Ponte sullo Stretto”

StrettoWeb

“Dopo la visita di ieri pomeriggio del Sindaco Federico Basile nelle vie del Villaggio UNRRA, dove ha incontrato i cittadini ormai esasperati dal continuo transito dei mezzi pesanti legati ai lavori del raddoppio ferroviario, su indirizzo del Sindaco Basile è stata individuata una soluzione concreta per mitigare il passaggio dei TIR all’interno del quartiere. Stigmatizzando la scelta progettuale di RFI, risalente a più di 10 anni fa e sulla quale gli amministratori protempore non hanno sollevato alcuna obiezione, il Sindaco ha chiarito che la soluzione individuata è concreta ed utile a contenere i disagi, in attesa della realizzazione di una strada alternativa definitiva che consenta una doppia entrata e una vera via di fuga per il villaggio; come ad esempio la copertura della parte finale del torrente San Filippo“, è quanto afferma il consigliere comunale Raffaele Rinaldo di Sud chiama Nord.

“Parere favorevole”

“Proprio in quest’ottica, ha detto che darà parere favorevole all’atto di indirizzo che il Consiglio comunale sta predisponendo per richiedere la tombatura del torrente San Filippo, a partire dalla prosecuzione della S.S. 114 fino alla via Calispera, con intersezione sulla via Marco Polo e prosecuzione fino al cantiere-deposito RFI. Questa strada è già prevista nel progetto del Ponte sullo Stretto tra le opere connesse, con il nome “V-SN3 Pista San Filippo” e proprio per questo motivo, il Comune non l’aveva inizialmente inclusa tra le richieste di opere compensative, essendo già progettualmente prevista. Tuttavia, la versione attualmente presente nel piano prevedeva una strada ad argine e non la tombatura totale del torrente, che invece il Consiglio comunale intende ora proporre tramite atto di indirizzo da trasmettere al Sindaco e al CIPESS, chiedendone l’inserimento con variante prioritaria nelle opere connesse e collegate al Ponte”, rimarca Rinaldo.

“Durante l’incontro di ieri, il Sindaco aveva inoltre annunciato l’intenzione di consegnare già oggi una bozza del progetto della strada alternativa provvisoria, da mostrare ai residenti. Promessa mantenuta: oggi ho ricevuto il documento, che illustra una delle tre soluzioni proposte da RFI e accolta dall’Amministrazione comunale. La proposta prevede che i mezzi pesanti provenienti dalla via Contesse oltrepassino la via Marco Polo e, anziché svoltare a destra per attraversare il centro abitato del Villaggio UNRRA, proseguano per circa 100 metri lungo la stessa direttrice per poi svoltare a sinistra e imboccare un terreno di proprietà dell’IPAB. Da lì, sarà possibile accedere direttamente all’ex deposito ferroviario di RFI, attuale punto di stoccaggio della terra di scavo, senza interferire più con le strade del villaggio. Il Sindaco ha inoltre chiesto, ed ottenuto, che il progetto definitivo venga completato entro la prossima settimana, con l’obiettivo di rendere operativa questa arteria provvisoria entro 20/30 giorni, a beneficio della salute, della sicurezza e della vivibilità dei cittadini del Villaggio UNRRA“, evidenzia Rinaldo.

“Ringrazio il Sindaco e l’Amministrazione per l’impegno e la tempestività. La collaborazione tra istituzioni e residenti ha portato a un risultato tangibile già nelle prime 24 ore. Ora continuiamo a lavorare tutti insieme anche per la soluzione definitiva, affinché questa parte di città torni ad avere la dignità e la sicurezza che merita”, dichiara il consigliere comunale Raffaele Rinaldo (Sud chiama Nord). “Queste sono azioni che incidono direttamente sul benessere della popolazione al netto delle speculazioni politiche di chi approfitta di queste criticità per dire qualcosa mentre quando venne decisa la localizzazione del cantiere non proferirono alcuna parola“, conclude Rinaldo.