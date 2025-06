Messina, Referendum 8-9 giugno: online il nuovo portale dedicato alle elezioni e il servizio “Dove Voto”

StrettoWeb

In occasione dei referendum abrogativi previsti per domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025, il Comune di Messina lancia due strumenti digitali a servizio dei cittadini: il Portale Referendum all’indirizzo elezioni.comune.messina.it, che fornisce informazioni chiare e aggiornate sui quesiti, e il servizio online “Dove Voto”, che consente di individuare rapidamente il proprio seggio elettorale.

Un portale per informare e accompagnare al voto

Attraverso il nuovo sito dedicato, sviluppato internamente dal Comune dal Servizio RTD, gli elettori potranno accedere a una guida sintetica e accessibile sui cinque quesiti referendari, che riguardano temi centrali quali lavoro, cittadinanza e diritti. Il portale include:

Schede sintetiche e approfondimenti per ciascun quesito

Indicazioni pratiche su documenti, orari e modalità di voto

Informazioni sul rilascio delle tessere elettorali

Design responsive per un’esperienza ottimale da smartphone, tablet e PC

“L’obiettivo è garantire a ogni cittadino gli strumenti per una scelta informata e consapevole”, dichiara l’assessore ai Servizi al Cittadino Massimiliano Minutoli. “Continua l’impegno del Comune per una digitalizzazione che semplifichi e renda più semplice l’accesso ai servizi per i cittadini”, così l’assessore alla Digitalizzazione Roberto Cicala.

“Dove Voto”: trova il tuo seggio in pochi secondi

Il secondo strumento digitale messo a disposizione è il servizio “Dove Voto”, una web app interattiva che consente di individuare il proprio seggio elettorale tramite:

Ricerca per nome, cognome e codice fiscale

Mappa geolocalizzata dei seggi

“Con ‘Dove Voto’ vogliamo facilitare concretamente l’esercizio del diritto di voto, soprattutto per le persone più anziane o in difficoltà”, aggiunge l’assessore. Il servizio è disponibile online all’indirizzo:

https://elezioni.comune.messina.it

https://dovevo.comune.messina.it

Tessere elettorali: potenziato il servizio

Il Servizio Elettorale inoltre ha predisposto un piano straordinario per il rilascio delle tessere elettorali. Oltre agli orari ordinari presso Palazzo Zanca e le sei sedi circoscrizionali, gli sportelli saranno aperti nei seguenti orari straordinari:

Venerdì 6 giugno: ore 9:00 – 18:00

Sabato 7 giugno: ore 9:00 – 18:00

Domenica 8 giugno: ore 7:00 – 23:00

Lunedì 9 giugno: ore 7:00 – 15:00

Le operazioni di voto si svolgeranno:

Domenica 8 giugno, dalle ore 7:00 alle 23:00

Lunedì 9 giugno, dalle ore 7:00 alle 15:00

Durante le giornate di voto, il Comune renderà disponibili in tempo reale le percentuali di affluenza e, al termine dello scrutinio, i risultati ufficiali dei cinque quesiti referendari.

Tutti i dati saranno pubblicati sul portale elettorale del Comune:

https://elezioni.comune.messina.it