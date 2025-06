Messina, pubblicato l’avviso per l’attuazione del baratto amministrativo

StrettoWeb

È stato ufficialmente pubblicato l’avviso per l’attivazione dell’istituto del “Baratto Amministrativo” per l’annualità 2025, un’iniziativa che segna un passo significativo verso una maggiore collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la cittadinanza. L’iniziativa, fortemente voluta dall’Amministrazione Basile, in continuità con la precedente Amministrazione De Luca, si propone di valorizzare il senso civico dei messinesi, offrendo al contempo un beneficio concreto. In linea con il Regolamento approvato dal Consiglio Comunale di Messina (delibera n. 4 del 5 febbraio 2024) e l’atto d’indirizzo della Giunta (delibera n. 216 del 1° aprile 2025), il Comune di Messina introduce questa forma innovativa di cooperazione.

Riduzioni Tari

Il “Baratto Amministrativo” consente a cittadini, singoli o associati, di ottenere una riduzione sulla TARI (Tassa sui Rifiuti) in cambio dello svolgimento di prestazioni di pubblica utilità. Si tratta di un’applicazione concreta del principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118, comma 4, della Costituzione), che vede i cittadini attivamente coinvolti nella gestione e valorizzazione del proprio territorio.

La soddisfazione di Basile

Secondo il sindaco Federico Basile “questo è un percorso già avviato con la precedente Amministrazione De Luca, che oggi trova concretezza con la pubblicazione del primo avviso destinato alla cittadinanza. Questo strumento è un invito aperto a tutti i messinesi e le messinesi a partecipare attivamente, trasformando il loro senso civico in un beneficio tangibile per l’intera collettività“.

Le parole di Cannata

L’assessore Liana Cannata ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto: “oggi segniamo un punto di svolta nel nostro impegno per la comunità: è stato pubblicato l’avviso per il Baratto Amministrativo. Non si tratta di una mera formalità, ma della concreta realizzazione di un percorso fatto di dedizione, confronti e ferma convinzione che l’innovazione sociale sia una forma di partecipazione attiva alla vita della comunità. Con il Baratto Amministrativo, promuoviamo una nuova corresponsabilità nella gestione del bene comune offrendo, contestualmente, un’opportunità di riduzione della TARI”.

Ville e parchi cittadini

Per questa prima annualità, il progetto pilota, predisposto dal dipartimento Servizi Ambientali, si focalizza sulla linea di intervento “sorveglianza e custodia” di ville e parchi cittadini. L’obiettivo è garantire il mantenimento delle condizioni di decoro e sicurezza di questi spazi vitali per la comunità.

L’avviso è quindi mirato all’individuazione di cittadini e cittadine disponibili a svolgere attività di custodia nelle seguenti aree urbane:

• Villetta Bartolotta (Santa Lucia sopra Contesse);

• Villa Castronovo;

• Villetta San Licandro e Villetta via Sciascia;

• Parco Casa Nostra;

• Parco Aldo Moro;

• Villetta Pajno;

• Villa Sabin.

Gli interessati a svolgere i servizi e gli interventi previsti (dettagliati nell’allegato B del bando e nel Regolamento – allegato C) devono possedere i seguenti requisiti: 1) Essere cittadini italiani o comunitari, oppure cittadini di paesi terzi con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (rilasciato a tempo indeterminato); 2) Essere residenti o domiciliati nel Comune di Messina, o proprietari di immobili situati nel Comune e assoggettati ai tributi locali; 3) Avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità non superiore a euro 15.000,00; 4) Avere un’età non inferiore a 18 anni; 5) Possedere l’idoneità psico-fisica allo svolgimento dell’attività, attestata da certificazione medica; 6) Non aver riportato condanne penali passate in giudicato, di cui all’art. 10 del Regolamento.

L’Amministrazione invita la cittadinanza in possesso dei requisiti a cogliere questa importante opportunità per contribuire attivamente al benessere e al decoro della nostra città.