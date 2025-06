Messina protagonista del nuovo videoclip dell’artista Delvento

StrettoWeb

Domani, martedì 24 giugno, alle ore 10.30, nella Sala Ovale “Antonino Caponnetto” a Palazzo Zanca a Messina, si terrà la conferenza stampa di presentazione del videoclip Graffiti Tramonto, alla presenza del sindaco Federico Basile e dell’assessore ai Grandi Eventi Massimo Finocchiaro. All’incontro interverrà l’artista Delvento, che proporrà la proiezione in anteprima assoluta del videoclip. Graffiti Tramonto, prodotto da Art Show con il supporto del Comune di Messina, è un affresco nostalgico della spensieratezza tipica dell’estate siciliana. Girato interamente a Messina, ideato e diretto da Delvento e Danilo Currò aka Clic, il videoclip vuole essere anche un omaggio alle bellezze naturalistiche e gastronomiche della città dello Stretto. Una “storia d’amore siciliana” – come la definisce l’artista – che si sviluppa in un’esplosione di colore e vitalità, tra balli in riva al mare, cassate messinesi, granite fragola e panna, brioche con tuppo e le iconiche barchette del Lago Grande di Ganzirri.

“Il videoclip di Graffiti Tramonto è un tuffo a pesce nella nostalgica spensieratezza tipica dell’estate siciliana. La trama si sviluppa intorno a un gruppo di amici che si godono una giornata insieme come solo in Sicilia può accadere; tra colazioni barocche, girasoli di corpi che fanno la fiesta, cassate messinesi, balli in riva allo Stretto, granite fragola e panna, brioches con tuppo e barchette da pesca nel Lago Grande di Ganzirri, i ragazzi ballano, si divertono e si innamorano nel nome di un’altra indimenticabile e calda estate”, è quanto afferma Delvento. L’iniziativa rientra tra le attività promosse dal Comune di Messina per valorizzare il territorio e sostenere la produzione artistica locale.