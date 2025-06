Messina, proseguono gli interventi di disinfestazione

StrettoWeb

Prosegue la campagna di disinfestazione estiva programmata da Messinaservizi Bene Comune su tutto il territorio cittadino, secondo quanto previsto dal contratto di servizio. Gli interventi, avviati nei giorni scorsi e organizzati secondo una pianificazione ciclica, continueranno anche nella prima settimana di giugno con nuove tappe che interesseranno tutte le aree della città di Messina.

Domani, mercoledì 4 giugno, a partire dalle ore 21, gli operatori saranno impegnati in Area Sud nei quartieri Villaggio Aldisio, Mangialupi e Fondo Fucile. Nella stessa serata, a partire dalle 21, le attività si estenderanno anche all’Area Nord, con interventi previsti a Ortoliuzzo, Rodia, Marmora, San Saba, Spartà e Acqualadrone.

Giovedì 5 giugno, sempre dalle 21, in Area Centro gli interventi avranno luogo in Circonvallazione, Quadrato Rione Ferrovieri, Provinciale, Rione Cannamele e Quartiere Lombaro. Nel quadrato quartieri nuovi della Mosella, quadrilatero da Fontana di Nettuno a viale Giostra. Parallelamente, gli interventi in Area Nord dalle 21 raggiungeranno Salice, Gesso, Castanea delle Furie, Torrente Papardo, Sperone, Curcuraci e Faro Superiore.

Venerdì 6 giugno, l’attività proseguirà nell’Area Centro, con disinfestazioni programmate nel quadrato Duomo, Stazione, Università e Teatro. Nel quadrato compreso tra viale Boccetta, via Palermo, via Garibaldi e viale Regina Margherita. Quadrato CGIL, Orto Botanico, Tommaso Cannizzaro alta. In contemporanea, dalle ore 21 l’area nord sarà interessata dagli interventi a Ganzirri paese, Ganzirri giro lago e Torre Faro. Sabato 7 giugno, si concluderà la seconda settimana di attività con interventi in Area centro che riguarderanno il quadrato UPB, San Raineri e quadrato via Don Blasco. Quadrato San Paolino, Cortina del Porto, Villa Thalatta e via Garibaldi. In Area nord, gli operatori interverranno a Paradiso, Contemplazione, Pace comprese le case popolari, Sant’Agata, Granatari e Mortelle.

Si rinnova l’invito alla cittadinanza a seguire le consuete raccomandazioni durante le operazioni: evitare l’esposizione all’aperto di alimenti e indumenti, mettere al riparo gli animali domestici, chiudere finestre e balconi e lavare accuratamente frutta e verdura coltivata in orti e giardini urbani. In caso di condizioni meteorologiche avverse, il calendario potrà subire variazioni. Messinaservizi Bene Comune invita i cittadini a seguire i propri canali ufficiali per ogni aggiornamento.