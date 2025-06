Messina, tutto pronto per l’arrivo del Ministro della Cultura Giuli a Palazzo Zanca

StrettoWeb

Lunedì 23 giugno il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, sarà in visita a Messina accompagnato da una delegazione ministeriale per partecipare a una riunione tecnico-operativa relativa al progetto MAXXI Med, in programma a Palazzo Zanca intorno alle ore 12.00. Ad accoglierlo sarà il Sindaco di Messina, Federico Basile. Al tavolo tecnico prenderanno parte rappresentanti dell’Amministrazione comunale e la Rettrice dell’Università degli Studi di Messina, Giovanna Spatari. L’incontro si inserisce nell’ambito del protocollo d’intesa sottoscritto a ottobre 2023 tra Comune di Messina, Università degli Studi di Messina e Fondazione MAXXI per la realizzazione del nuovo polo museale “MAXXI Med”, che sorgerà presso le Torri Morandi a Torre Faro, di proprietà del Comune, e a Villa Pace, sede dell’Università.

Al termine della riunione, il Ministro Giuli concluderà la visita in città con un sopralluogo alle Torri Morandi, una delle sedi individuate per l’insediamento del nuovo polo museale.