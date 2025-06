Messina, la viabilità in città per la processione del “Corpus Domini”

StrettoWeb

In occasione della processione del “Corpus Domini”, domenica 22 giugno 2025, alle ore 19, il Servizio Mobilità Urbana del comune di Messina ha disposto limitazioni viarie. Pertanto, domenica 22 giugno, per il tempo strettamente necessario al passaggio della processione, sarà interdetta la circolazione veicolare lungo il corso Cavour, nel tratto compreso tra piazza Antonello e via Tommaso Cannizzaro; e nelle vie T. Cannizzaro, tra corso Cavour e via Garibaldi; via Garibaldi, carreggiata lato monte, tra le vie T. Cannizzaro e largo San Giacomo; e in via I Settembre, nel tratto compreso tra via Garibaldi e piazza Duomo. Inoltre, sempre domenica 22 giugno, dalle 8 alle 24, sarà vietata la sosta nello spazio destinato alla fermata degli autobus, in corrispondenza del limite ovest di piazza Duomo, ed in via I Settembre, lato sud, tra le vie Cesare Battisti e Garibaldi.

Per consentire il passaggio del corteo religioso, saranno aperti i varchi con rimozione di tutti i dissuasori di transito metallici, in piazza Duomo, lato corso Cavour, ed in via I Settembre, in corrispondenza dell’intersezione con via Cesare Battisti; e dalle 16 sino a circolazione normalizzata, su indicazione delle Forze dell’Ordine preposte al servizio specifico, sarà istituito il doppio senso di circolazione in via Garibaldi, carreggiata lato est (lato mare), tra via I Settembre e largo San Giacomo.