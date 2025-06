Messina, al via il primo Info Point Young Me: domani l’inaugurazione a Piazza Cairoli

StrettoWeb

Il progetto YOUNG ME, promosso dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Messina con il supporto dell’Azienda speciale Messina Social City, compie un passo concreto e visibile con l’apertura del primo Info Point dedicato ai giovani del territorio. L’inaugurazione si terrà domani, mercoledì 25 giugno, alle ore 18.30, presso il Chiosco Centrale di Piazza Cairoli, uno dei luoghi simbolo della città e punto di ritrovo quotidiano per moltissimi ragazzi e ragazze. Lo spazio nasce con l’obiettivo di garantire un presidio stabile e accessibile, dove i giovani under 35 potranno ricevere informazioni, orientamento e un supporto concreto per costruire il proprio percorso personale e professionale. Ma sarà anche un punto di ascolto, capace di intercettare le esigenze reali dei giovani messinesi e restituire dati utili alla progettazione di politiche e azioni mirate.

L’Info Point sarà gestito da un’équipe multidisciplinare di Messina Social City, composta da professionisti qualificati nei settori dell’educazione, dell’orientamento e dell’inclusione sociale. L’obiettivo non è solo informativo, ma anche educativo garantendo ai giovani strumenti utili per una crescita personale consapevole, rafforzando competenze trasversali e stimolando una partecipazione attiva alla vita della comunità. Piazza Cairoli, da sempre luogo di incontro e socialità per i giovani, si trasforma così in un punto di riferimento stabile, che vuole parlare ai ragazzi nel loro linguaggio e nei loro spazi, costruendo un legame diretto e quotidiano tra istituzioni e cittadinanza giovanile.

L’apertura del primo Info Point rappresenta solo l’inizio di un percorso più ampio, nei prossimi mesi sono previste ulteriori aperture nelle diverse Municipalità, per garantire una presenza capillare sul territorio e raggiungere in modo più efficace i giovani ovunque si trovino. Il progetto YOUNG ME si propone come strumento concreto per contrastare il disagio giovanile, favorire l’inclusione, stimolare la crescita educativa e professionale e creare nuove opportunità per i giovani messinesi, partendo dai loro reali bisogni e potenzialità.