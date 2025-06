Messina, presentata la 6ª edizione delle Giornate della Prevenzione

StrettoWeb

È stata presentata oggi, giovedì 12 giugno, a Villa Dante a Messina, la VI edizione delle Giornate della Prevenzione Sanitaria, in programma sabato 14 e domenica 15 giugno, dalle ore 9.30 alle 13, nello spazio a verde più grande della città. Nel corso della conferenza stampa sono intervenuti l’assessora alle Politiche della Salute Alessandra Calafiore, il presidente della III Municipalità Alessandro Cacciotto, unitamente ai consiglieri circoscrizionali, e le presidenti Valeria Asquini dell’Azienda Messina Social City e Carla Grillo di ATM SpA, insieme ai referenti delle numerose realtà associative aderenti all’iniziativa. La presentazione è stata moderata dall’avv. Silvana Paratore, legale esperta di politiche sociali e coordinatrice dell’iniziativa, anche nelle precedenti edizioni. Nel suo intervento ha illustrato il programma, sottolineando l’obiettivo dell’iniziativa: “tutelare la salute pubblica, con particolare attenzione alle fasce più fragili della popolazione”.

Dichiarazioni

A portare i saluti anche a nome del sindaco Federico Basile, l’assessore Calafiore ha evidenziato l’impegno dell’Amministrazione comunale nel sostenere iniziative di prevenzione sanitaria: “Promossa dalla III Municipalità con il supporto dell’Amministrazione, questa manifestazione si rivolge alla cittadinanza per offrire strumenti concreti per il benessere collettivo”. Il presidente Cacciotto ha ricordato come questa sesta edizione rappresenti una risposta concreta alle numerose richieste dei cittadini, “che hanno voglia di salute”. Accanto a lui i consiglieri della III Municipalità: Romeo Sebastian, Mario Barresi, Giuseppe Coglitore, Letterio Arcolaci, Giusy Micalizzi, Alessandro Geraci, Andrea Fria, Nunzio Signorino e Giovanni Veneziano. Le presidenti delle Partecipate comunali, Asquini e Grillo, hanno manifestato apprezzamento per il ritorno in città dell’iniziativa: la presidente Asquini ha confermato il pieno supporto della Messina Social City, nella qualità di azienda che gestisce villa Dante, quale sede di un evento dal forte valore sociale; la presidente Grillo, per conto di ATM SpA, ha assicurato la disponibilità del parcheggio adiacente la villa per agevolare la partecipazione dei cittadini.

Tra le realtà associative e sanitarie aderenti alla manifestazione hanno partecipato i referenti di: Consorzio D’Amico analisi cliniche, AIDAP, Cambiamenti APS, ARIAD, Confconsumatori APS, ADMO Sicilia, Donare è Vita, CESV, LILT, ALICE, CittadinanzAttiva Sicilia Onlus con Obecity, Federfarma con HTN, Croce Rossa Italiana, VIP – Viviamo in Positivo, Ass. Giuseppe Sorrenti Sorry Onlus, Ass. Rangers d’Italia, Ass. Nazionale Tutela Forze di Polizia, Studio Human, Trisalus Medical System Solution, Aerfon, Famapharm, Studio dentistico Sorace, Studio oculistico D’Angelo, Studio del dott. Mauro Barone, Inner Wheel Club dello Stretto di Messina, Ass. Nazionale Vigili del Fuoco – sez. di Messina, e numerosi medici specialisti e professionisti. Presenti alla conferenza stampa anche: il prof. Marco Xerra (psichiatra), avv. Carmen Agnello (Cambiamenti APS), Letizia Ragona (Inner Wheel), Giuseppe Previti (CittadinanzAttiva), Stefano Maini (Aerfon), Domenico D’Amico (Consorzio Analisi Cliniche), Nazareno Romeo (Trisalus Medical System), Giuseppe Sorrenti (Ass. Sorrenti Onlus), Maurizio Barone (Rangers d’Italia), Carmelo Famà (Famapharm). Un sentito apprezzamento è giunto anche dalla dott.ssa Maria Luisa Ventura, direttrice del Centro Regionale Sangue Sicilia.

Programma

Il programma della due giorni: sabato 14, saranno effettuati gratuitamente: Elettrocardiogrammi in telemedicina, Valutazioni audioprotesiche, Colloqui e consulenze psicologiche, Screening per l’obesità infantile e prevenzione attraverso corretta alimentazione, Visite senologiche con indicazioni all’autopalpazione e consulenze ginecologiche, Consulenze su malattie sessualmente trasmissibili, Controlli glicemici, pressori e screening per il diabete di tipo 2, Visite internistiche per valutazioni cardio-metaboliche ed endocrino-vascolari, Consulenze per gravidanza, riabilitazione del pavimento pelvico, fisioterapia, osteopatia, postura, Consulenze nutrizionali, Trattamenti con sistema UTS per la colonna vertebrale, pressoterapia, magnetoterapia, Screening per osteoporosi, insufficienza venosa, deterioramento cognitivo e demenze senili, Analisi del sangue gratuite (previa registrazione presso apposito stand). Domenica 15, in aggiunta ai servizi di sabato, saranno effettuate anche: visite oculistiche e visite dermatologiche.

Durante entrambe le giornate, sarà presente l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco – sezione di Messina, che realizzerà momenti di sensibilizzazione sulla sicurezza antincendio e la prevenzione negli ambienti scolastici, domestici e pubblici, attraverso attività informative supportate da strumenti audiovisivi. La coordinatrice dell’iniziativa Paratore ha concluso sottolineando la significativa crescita delle adesioni associative e professionali rispetto all’edizione precedente, e il valore civico di un’iniziativa che consente a tutta la cittadinanza di avere accesso gratuito a servizi di prevenzione fondamentali per la salute individuale e collettiva.