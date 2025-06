Messina, Premio Adolfo Celi: la mostra dedicata a “Il Paradiso delle Signore”

StrettoWeb

Un viaggio emozionante nel dietro le quinte della fortunata serie televisiva “Il Paradiso delle Signore” approda al Palacultura “Antonello” di Messina con una mostra evento imperdibile, che sarà inaugurata mercoledì 11 giugno alle ore 10.30. L’esposizione rientra nel programma della sesta edizione del Premio Adolfo Celi, promosso e organizzato dal CIRS, in compartecipazione con il Comune di Messina e la Fondazione Messina per la Cultura. A inaugurare simbolicamente la mostra saranno l’assessore ai Grandi Eventi Massimo Finocchiaro e la presidente del CIRS Maria Celeste Celi. Sarà presente anche il sovrintendente della Fondazione Messina per la Cultura Rosario Coppolino.

Messina è la seconda città in Italia ad ospitare la rassegna, dopo l’esordio romano dello scorso ottobre, e offrirà al pubblico un’esperienza immersiva nell’universo della celebre fiction RAI ambientata tra gli anni ’50 e ’60.

L’ingresso è libero, e la mostra sarà visitabile fino al 15 giugno. I visitatori potranno ammirare costumi originali di scena, video esclusivi dal set, interviste, aneddoti e curiosità, insieme a pannelli fotografici che raccontano la storia e i protagonisti della serie. A chiudere la rassegna sarà, domenica 15 giugno alle ore 18, un incontro talk show con la partecipazione straordinaria degli attori Thomas Santu e Giulia Sangiorgi, tra i volti più amati della fiction, e della costumista Pamela Fontinovo, che svelerà i segreti dietro la ricerca e la creazione degli abiti d’epoca che hanno contribuito al fascino inconfondibile della serie.