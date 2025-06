Messina, il piano di ATM per il live di Cesare Cremonini è lo stesso di quello predisposto per il doppio evento di Vasco Rossi. Il lupo perde il pelo ma non il vizio

StrettoWeb

Ci risiamo. Nuovo concerto, nuovo piano straordinario di ATM. Uno potrebbe pensare, bene ma, c’è sempre un ma. La domanda che ci poniamo è la seguente? Comune di Messina, ATM, Prefettura, Polizia Locale, ecc, si sono seduti intorno ad un tavolo ed hanno pensato (programmato) un vero piano di afflusso / deflusso delle migliaia di persone che si recheranno al concerto di Cremonini? Dai comunicati stampa non mi sembra cogliere questa attenzione. Mi sembra invece che si voglia far cassa con ATM, vendere più titoli di viaggio e dopo il concerto “chi si è visto, si è visto”. Si, perché i presupposti sono questi se non cambiano le regole di accesso, attraversamento e deflusso dell’area interessata dal concerto.

Chiedete alle migliaia di persone che hanno acquistato il tdv ed al ritorno, dopo ore di attese, hanno raggiunto il nodo di Gazzi a piedi. Chiedete alle migliaia di cittadini inferociti dal traffico che sulla statale ha bloccato il flusso dei partecipanti al concerto, il torpedone dei mezzi ATM il cui coordinatore si è ostinato a non far utilizzare se non presso una fermata ipotetica di fronte al distributore Esso lungo la SS. Chiedete alla Polizia Locale ed ai conducenti dei mezzi ATM esausti dalle continue lamentele per l’inefficienza delle azioni intraprese, al punto che sia poliziotti che conducenti si mostravano d’accordo con le persone abbandonate davvero in mezzo alla strada. Chiedete agli operatori dell’emergenza (polizia di stato, ambulanze) che sono dovute intervenire in condizioni di estrema insicurezza, per loro e per le tante persone presenti a centro strada. Chiedete ai partecipanti che si sono visti ostruito il passaggio a fine concerto per la presenza di venditori abusivi di bevande posizionati trasversalmente lungo la rampa di accesso/egresso allo stadio, a mo’ di sbarramento con enormi problemi di sicurezza e via di fuga.

Ecco, se chiedete agli interessati vi diranno che sia necessario un Piano straordinario di sicurezza per i concerti e che non basta sulla carta leggere l’offerta di trasporto messa a disposizione da ATM se poi questa non è usufruibile dai tanti fan di Cesare Cremonini. Chiedete anche a quest’ultimo se è a conoscenza di un piano di deflusso dell’utenza dallo stadio. Auguro che quanto accaduto nel primo concerto di Vasco Rossi, ove io sono stato testimone oculare, non accada nell’evento di Cremonini, a tutela dei tanti fan che raggiungeranno Messina da tutta la Sicilia e la Calabria. Ad maiora.