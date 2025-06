StrettoWeb

Paura in tangenziale a Messina dove, per cause ancora in corso di accertamento, un furgone è andato in fiamme provocando una congestione del traffico tra gli svincoli di Boccetta e Messina Centro in direzione Catania. Secondo le prime informazioni non risultano fortunatamente feriti. Sul posto i vigili del fuoco intervenuti per spegnere il rogo, le forze dell’ordine ed i medici del 118.

Foto di repertorio