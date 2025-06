Messina, nasconde marijuana nel locale caldaia: arrestato per spaccio

StrettoWeb

Ieri mattina, a Messina, nell’ambito dei servizi volti a contrastare lo spaccio di stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Messina Tremestieri, supportati dai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sicilia, hanno arrestato un 50enne del luogo, ritenuto responsabile del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine anche per reati specifici, era sospettato di esercitare l’attività illecita di spaccio nella sua abitazione, ecco perché, dopo un periodo di osservazione, i militari dell’Arma hanno deciso di eseguire una perquisizione domiciliare.

All’interno del locale caldaia, abilmente occultata in un’intercapedine, i Carabinieri hanno scovato e sequestrato oltre 350 grammi di marijuana suddivisa in dosi da un grammo, pronte per la cessione. In casa, è stata altresì trovata e sequestrata una dose di eroina, nonché un bilancino di precisione, intriso di verosimile residuo di droga.

Lo stupefacente è stato consegnato ai Carabinieri del RIS di Messina per le relative analisi di laboratorio. Il 50enne, condotto in caserma in stato di arresto, si trova ora ristretto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Messina nella loro azione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e dei reati in genere, continuano ad eseguire giornalmente finalizzati servizi, su tutto il territorio del capoluogo peloritano, al fine di fornire un’incisiva attività di prevenzione e di dissuasione dei malintenzionati.