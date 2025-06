Messina, è morto in ospedale l’88enne centrato una moto sulla via Consolare Pompea

StrettoWeb

Incidente mortale a Messina. È morto all’ospedale Papardo l’88enne centrato ieri sera da una sulla via Consolare Pompea mentre stava attraversando la strada. Immediatamente allertati i soccorsi, l’anziano è stato portato al nosocomio in gravi condizioni a causa delle ferite riportate. Sul posto del sinistro è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell’incidente. Intanto il conducente della moto è ora indagato per omicidio stradale.