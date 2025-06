StrettoWeb

Lutto a Messina per la morte di Franco Toscano, il barman punto di riferimento dello storico bar Lombardo della città dello Stretto, ormai chiuso. Toscano, che ha lavorato sin dagli anni 80′ al fianco di diverse generazioni di barman e clienti, è noto per aver ideato il Saigon, cocktail che poi si è diffuso in tutta la Sicilia. Il barman era molto noto in città per la sua umiltà e bontà infinita. Tantissimi sono i messaggi sui social che ricordano Toscano ed il suo talento per i cocktail.